الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مباريات السبت بـ دوري نايل| إبراهيم نور الدين حكمًا لمواجهة المقاولون والأهلي

الأهلي
الأهلي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية برابطة الأندية المحترفة، أسماء حكام مباريات غد السبت، في ثاني أيام الجولة السادسة من دوري نايل (موسم 2023/2024).

وتستكمل غدًا السبت، منافسات الجولة السادسة بدوري نايل، وذلك بإقامة 3 مباريات.

البداية في تمام الرابعة عصرا، على استاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، عندما يستضيف الجونة نظيره الداخلية، ويقودها تحكيميا طاقم مكون من محمود الدسوقي حكما للساحة، ويعاونه أسامة السيد حكم مساعد أول، ومصطفى حسن حكم مساعد ثان، وأسامة إسماعيل حكما رابعا، ومصطفى الشهدي حكم تقنية فيديو، ووليد عبدالرازق حكم مساعد تقنية فيديو.

حكام مباراة الجونة والداخلية بدوري نايل

بينما في تمام السابعة مساء، تُقام مواجهتي المقاولون العرب والأهلي، على استاد الجبل الأخضر، ويقودها تحكيميا طاقم مكون من إبراهيم نور الدين حكما للساحة، ويعاونه شريف عبدالله حكم مساعد أول، ووائل شعبان حكم مساعد ثان، ومحمود وفا حكما رابعا، ومحمود بسيوني حكم تقنية فيديو، وصبحي العمراوي حكم تقنية فيديو مساعد.

حكام مباراة المقاولون العرب والأهلي بدوري نايل 

وفي ذات التوقيت، يلتقي بلدية المحلة مع فاركو، على استاد غزل المحلة، ويقودها تحكيميا طاقم مكون من مصطفى عثمان حكما للساحة، ويعاونه أحمد نوفل حكم مساعد أول، وعمرو جمعة حكم مساعد ثان، ومحمد العتباني حكما رابعا، وعبدالعزيز السيد حكم تقنية فيديو، محمد عباس قابيل حكم مساعد تقنية فيديو.

حكام مباراة بلدية المحلة وفاركو بدوري نايل 

 

ختام الجولة السادسة بدوري نايل (2023/2024)

وتختتم الأحد المقبل، منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل، بإقامة مواجهات الإسماعيلي مع طلائع الجيش، والمصري البورسعيدي مع البنك الأهلي، ومودرن فيوتشر مع إنبي.

وتجدر الإشارة إلى أن منافسات الجولة السادسة بدوري نايل، انطلقت اليوم الجمعة بمواجهة سموحة والاتحاد، واستطاع من خلالها زعيم الثغر حسم دربي الإسكندرية لصالحه بهدف نظيف، سجله هداف الفريق والدوري الأنجولي مابولولو.

بينما هناك مواجهتين تجرى أحداث الشوط الثاني منهما الآن، وهم الزمالك وزد والتعادل الإيجابي 1/1، وسيراميكا كليوباترا والتقدم على بيراميدز بهدف نظيف.

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