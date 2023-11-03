الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى نايل| "زد" يفرض التعادل الإيجابى على الزمالك فى الشوط الأول

زد
زد

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وإف سي زد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن لقاءات الجولة السادسة من دوري نايل موسم "2023/ 2024".

وتقدم سيف الدين الجزيري لصالح الزمالك في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك مصطفى زيكو التعادل لصالح فريق زد في الدقيقة 32.

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أحداث الشوط الأول

جاء الهدف في الدقيقة الثالثة بعد كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق إبراهيم نداي من الطرف الأيسر؛ ليسدد التونسي الكرة داخل الشباك.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة حرة من الطرف الأيمن عن طريق زيزو، لكن شتتها الدفاع بنجاح.

الزمالك كاد أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 12 بعد كرة عرضية أرضية من زيزو سقطت من يد علي لطفي قبل أن تصل إلى نداي بعد ارتباك دفاعي ليسدد كرة بعيدة عن المرمى.

الظهور الأول لفريق زد هجوميا كان في الدقيقة 16، بعد تمريرة رائعة من زيكو إلى شادي حسين، الذي انفرد بالمرمى، لكنه لم يُحسن التصرف بالكرة بعد خروج موفق من الحارس محمد عواد.

هجمة خطيرة للزمالك في الدقيقة 23، بعد كرة طولية رائعة من حسام عبد المجيد، لتصل إلى الجزيري، الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة تصدى لها حارس مرمى نادي زد.

في الدقيقة 24، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق زيزو على رأس الجزيري، الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ونجح فريق زد في إدراك التعادل في الدقيقة 32، بعد عرضية من محمد أشرف حاول شادي حسين أن يتعامل معها برأسه قبل أن يتدخل محمد عبد الغني، لتصل الكرة إلى مصطفى زيكو غير المُراقب الذي سدد الكرة في المرمى.

محمد أشرف، لاعب فريق زد سدد كرة قوية بقدمه اليسرى في الدقيقة 42 بعيدة عن المرمى.

خطورة فريق زد استمرت على مرمى الزمالك، وسدد أحمد عاطف قطة كرة قوية بعيدة عن المرمى في الدقيقة 45.

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