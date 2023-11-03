ترتيب الدورى بعد مباريات اليوم وهزيمة الزمالك وبيراميدز

ترتيب الدوري بعد مباريات اليوم حيث افتتحت مباريات الأسبوع السادس من جولات الدوري المصري الممتاز اليوم الجمعة، والتي شهدت مفاجآت بعد هزيمة نادي الزمالك من فريق نادي زد الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، بهدفين مقابل هدف، وهزيمة فريق بيراميدز من نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، وفوز الاتحاد السكندري على سموحة بهدف دون رد، ومدى تأثير تلك النتائج على ترتيب الدوري بعد مباريات اليوم.

ترتيب الدوري بعد مباريات اليوم

الترتيب فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +/- النقاط 1 بيراميدز 6 4 1 1 8 6 2 13 2 فيوتشر 5 4 0 1 8 3 5 12 3 زد 6 3 3 0 11 8 3 12 4 اتحاد السكندري 6 3 2 1 10 9 1 11 5 المصري 5 3 0 2 7 8 -1 9 6 الزمالك 6 2 2 2 12 9 3 8 7 سموحة 6 2 2 2 7 9 -2 8 8 كليوباترا 5 2 1 2 8 4 4 7 9 إنبي 5 2 1 2 5 4 1 7 10 طلائع الجيش 5 2 1 2 3 3 0 7 11 الأهلي 2 2 0 0 7 1 6 6 12 بلدية المحلة 4 1 2 1 7 7 0 5 13 الجونة 4 1 2 1 4 4 0 5 14 الإسماعيلي 5 1 1 3 4 6 -2 4 15 فاركو 5 1 1 3 3 6 -3 4 16 الداخلية 5 1 1 3 3 9 -6 4 17 مقاولون العرب 5 0 2 3 7 11 -4 2 18 البنك الأهلي 5 0 0 5 3 10 -7 0

ترتيب الدوري بعد هزيمة الزمالك وبيراميدز

وتعتبر هزيمة فريق نادي الزمالك هي الثانية له على التوالي بعد خسارتهم من طريق إنبي في المباراة الماضية، حيث يتجمد رصيد الفارس الأبيض عند 8 نقاط فهو فاز في مباراتين وتعادل في مبارتين وتلقى هزيمتين، بينما تكون هزيمة بيراميدز اليوم أمام سيراميكا هي الهزيمة الأولى له، بعد 6 لقاءات خاضها فاز في 4 منها وتعادل في مباراة وبعد انتهاء هذه الجولة بالتأكيد ستختلف مراكز الفرق في ترتيب الدوري.

اقرأ أيضاً