السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب الدورى بعد مباريات اليوم وهزيمة الزمالك وبيراميدز

الزمالك
الزمالك

ترتيب الدوري بعد مباريات اليوم حيث افتتحت مباريات الأسبوع السادس من جولات الدوري المصري الممتاز اليوم الجمعة، والتي شهدت مفاجآت بعد هزيمة نادي الزمالك من فريق نادي زد الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، بهدفين مقابل هدف، وهزيمة فريق بيراميدز من نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، وفوز الاتحاد السكندري على سموحة بهدف دون رد، ومدى تأثير تلك النتائج على ترتيب الدوري بعد مباريات اليوم.

ترتيب الدوري بعد مباريات اليوم

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-النقاط
1بيراميدز641186213
2فيوتشر540183512
3زد6330118312
4اتحاد السكندري6321109111
5المصري530278-19
6الزمالك622212938
7سموحة622279-28
8كليوباترا52128447
9إنبي52125417
10طلائع الجيش52123307
11الأهلي22007166
12بلدية المحلة41217705
13الجونة41214405
14الإسماعيلي511346-24
15فاركو511336-34
16الداخلية511339-64
17مقاولون العرب5023711-42
18البنك الأهلي5005310-70

ترتيب الدوري بعد هزيمة الزمالك وبيراميدز

 

وتعتبر هزيمة فريق نادي الزمالك هي الثانية له على التوالي بعد خسارتهم من طريق إنبي في المباراة الماضية، حيث يتجمد رصيد الفارس الأبيض عند 8 نقاط فهو فاز في مباراتين وتعادل في مبارتين وتلقى هزيمتين، بينما تكون هزيمة بيراميدز اليوم أمام سيراميكا هي الهزيمة الأولى له، بعد 6 لقاءات خاضها فاز في 4 منها وتعادل في مباراة وبعد انتهاء هذه الجولة بالتأكيد ستختلف مراكز الفرق في ترتيب الدوري.

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