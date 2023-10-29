عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-10-2023 والقنوات الناقلة
ننشر مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-10-2023 والقنوات الناقلة، والتي يكثر البحث عنها في ظل البطولات القائمة من مختلف الدوريات سواء الأوروبي أو الإفريقي أو المصري.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-10-2023 والقنوات الناقلة
في هذا التقرير يمكنكم معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-10-2023 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة الساعة ON TIME SPORTS.
الأهلي ضد بلدية المحلة الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ON TIME SPORTS.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وست هام ضد إيفرتون الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة bien sports hd
برايتون ضد فولهام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة bien sports hd
ليفربول ضد نوتنجهام فورست الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة bien sports hd
أستون فيلا ضد لوتون تاون الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة bien sports hd
مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة bien sports hd
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال بيتيس ضد أوساسونا الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة bien sports hd
رايو فاليكانو ضد ريال سوسيداد الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة bien sports hd
أتلتيك بلباو ضد فالنسيا الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة bien sports hd
أتلتيكو مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة bien sports hd
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
كالياري ضد فروسينوني الساعة 1:30 مساء بتوقيت القاهرة AD SPORTS
مونزا ضد أودينيزي الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة AD SPORTS
إنتر ميلان ضد الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة AD SPORTS
نابولي ضد ميلان الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة AD SPORTS
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
آينتراخت فرانكفورت ضد بروسيا دورتموند الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة bien sports hd
باير ليفركوزن ضد فرايبورج الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة bien sports hd
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ستاد بريست ضد باريس سان جيرمان 2:00 بتوقيت القاهرة bien sports hd
ليل ضد موناكو 4:00 بتوقيت القاهرة bien sports hd
مايتز ضد لوهافر 4:00 بتوقيت القاهرة bien sports hd
مونبيليه ضد تولوز 4:00 بتوقيت القاهرة bien sports hd
رين ضد ستراسبورج 18:05 بتوقيت القاهرة bien sports hd
مارسيليا ضد ليون 9:45 بتوقيت القاهرة bien sports hd