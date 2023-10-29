الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-10-2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

ننشر مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-10-2023 والقنوات الناقلة، والتي يكثر البحث عنها في ظل البطولات القائمة من مختلف الدوريات سواء الأوروبي أو الإفريقي أو المصري. 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-10-2023 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير يمكنكم معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-10-2023 والقنوات الناقلة. 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة  الساعة  ON TIME SPORTS.

الأهلي ضد بلدية المحلة الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة  ON TIME SPORTS.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست هام ضد إيفرتون الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة  bien sports hd

برايتون ضد فولهام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة  bien sports hd

ليفربول ضد نوتنجهام فورست الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة bien sports hd

أستون فيلا ضد لوتون تاون الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة  bien sports hd

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة  bien sports hd

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال بيتيس ضد أوساسونا الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة  bien sports hd

رايو فاليكانو ضد ريال سوسيداد الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة  bien sports hd

أتلتيك بلباو ضد فالنسيا الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة  bien sports hd

أتلتيكو مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة bien sports hd

لمشاهدة دورى السوبر الأفريقى.. ترددات قناة أون تايم سبورت ON Time Sport

لمشاهدة مباريات حصرية.. تردد مجموعة قنوات أون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري ضد فروسينوني  الساعة 1:30 مساء بتوقيت القاهرة  AD SPORTS

مونزا ضد أودينيزي الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة  AD SPORTS

إنتر ميلان ضد  الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة   AD SPORTS

نابولي ضد ميلان الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة  AD SPORTS

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

آينتراخت فرانكفورت ضد  بروسيا دورتموند الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة  bien sports hd

باير ليفركوزن ضد فرايبورج الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة bien sports hd

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ستاد بريست ضد باريس سان جيرمان 2:00 بتوقيت القاهرة  bien sports hd

ليل ضد موناكو 4:00 بتوقيت القاهرة bien sports hd

مايتز ضد لوهافر  4:00 بتوقيت القاهرة bien sports hd

مونبيليه ضد تولوز 4:00 بتوقيت القاهرة bien sports hd

رين ضد ستراسبورج  18:05 بتوقيت القاهرة bien sports hd

مارسيليا ضد ليون 9:45 بتوقيت القاهرة bien sports hd

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مواعيد مباريات اليوم الاحد مواعيد مباريات مباريات اليوم والقنوات الناقلة طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا الأهلي ضد بلدية المحلة

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