عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-10-2023 والقنوات الناقلة

ننشر مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-10-2023 والقنوات الناقلة، والتي يكثر البحث عنها في ظل البطولات القائمة من مختلف الدوريات سواء الأوروبي أو الإفريقي أو المصري.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-10-2023 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير يمكنكم معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-10-2023 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة الساعة ON TIME SPORTS.

الأهلي ضد بلدية المحلة الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ON TIME SPORTS.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست هام ضد إيفرتون الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة bien sports hd

برايتون ضد فولهام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة bien sports hd

ليفربول ضد نوتنجهام فورست الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة bien sports hd

أستون فيلا ضد لوتون تاون الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة bien sports hd

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة bien sports hd

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال بيتيس ضد أوساسونا الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة bien sports hd

رايو فاليكانو ضد ريال سوسيداد الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة bien sports hd

أتلتيك بلباو ضد فالنسيا الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة bien sports hd

أتلتيكو مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة bien sports hd

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري ضد فروسينوني الساعة 1:30 مساء بتوقيت القاهرة AD SPORTS

مونزا ضد أودينيزي الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة AD SPORTS

إنتر ميلان ضد الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة AD SPORTS

نابولي ضد ميلان الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة AD SPORTS

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

آينتراخت فرانكفورت ضد بروسيا دورتموند الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة bien sports hd

باير ليفركوزن ضد فرايبورج الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة bien sports hd

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ستاد بريست ضد باريس سان جيرمان 2:00 بتوقيت القاهرة bien sports hd

ليل ضد موناكو 4:00 بتوقيت القاهرة bien sports hd

مايتز ضد لوهافر 4:00 بتوقيت القاهرة bien sports hd

مونبيليه ضد تولوز 4:00 بتوقيت القاهرة bien sports hd

رين ضد ستراسبورج 18:05 بتوقيت القاهرة bien sports hd

مارسيليا ضد ليون 9:45 بتوقيت القاهرة bien sports hd