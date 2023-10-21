السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لمشاهدة مباريات حصرية.. تردد مجموعة قنوات أون تايم سبورت

أون تايم سبورت
أون تايم سبورت

تُعد تردد قنوات أون سبورت، المعروفة أيضًا باسم “أون تايم سبورت” من أكثر القنوات الرياضية مشاهدة ومتابعة في مصر وازداد البحث عن ترددها، بعد إعلان قطاع القنوات الرياضية التابع لشبكة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن حصوله على حقوق بث مباريات دوري السوبر الأفريقي على التلفزيون.

بطولة دوري السوبر الإفريقي 2023

يذكر أن بطولة دوري السوبر الافريقي ستُبث البطولة على شبكة قنوات أون تايم سبورت، وكانت المباراة الأولى في هذه البطولة بين فريق سيمبا التنزاني وفريق الأهلي المصري في العاصمة دار السلام، والتي أقيمت أمس الجمعة وانتهت بالتعادل الايجابي 2-2

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وتلعب البطولة بمشاركة 8 أندية وهي النادي الأهلي المصري، والترجي التونسي، وبترو أتلتيكو الأنجولي، ومازيمبي الكونغولي، وسيمبا التنزاني، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وإنيمبا النيجيري، والوداد المغربي.

قناة أون تايم سبورت 

قناة أون تايم سبورت هي قناة متخصصة في تغطية الأحداث الرياضية المحلية والعالمية. 

وتهدف القناة إلى تلبية احتياجات عشاق الرياضة المصريين والعرب من خلال تقديم محتوى متنوع وعالي الجودة.

وتتابع القناة من قبل شريحة كبيرة من الجمهور كونها تضم فريق المحللين والمعلقين الرياضيين في قناة ON Time Sports بالخبرة والكفاءة، حيث يقدمون تحليلات متعمقة وموضوعية للمباريات والأحداث الرياضية، مما يساهم في فهم الأداء والاستراتيجية والتكتيكات في المجال الرياضي، ويهتم الكثير من الرياضيين بمتابعتها لتحسين آدائهم من خلال الملاحظات الموجهة عليهم.

تردد مجموعة قنوات ON Time Sport

 يمكنك مشاهدة قنوات أون تايم سبورت عبر الترددات التالية:

  1. قناة ON Time Sport 1: التردد 11861، الاستقطاب عمودي، معدل الرمز 27500، FEC 5/6.
  2. تردد قناة ON Time Sport 2: التردد 10853، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، FEC 5/6.
  3. قناة ON Time Sport 3: التردد 12303، استقطاب أفقي، معدل الرمز 27500، FEC 5/6.

ولا تقتصر تغطيات ON Time Sport  على كرة القدم إذ تهتهم بشكل حصري بعرض مجموعة واسعة من الألعاب الرياضية بما في ذلك كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والتنس والرياضات المائية والرياضات القتالية وغيرها. كما تقدم مباريات حية وملخصات وتحليلات مفصلة للأحداث الرياضية الهامة مثل الدوري المصري الممتاز وكأس مصر وكأس السوبر المصري ومباريات المنتخب المصري. 

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