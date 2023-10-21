السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إشارة تردد قناة cn بالعربية الجديد 2023 نايل سات

تردد قناة cn بالعربية
تردد قناة cn بالعربية

إشارة تردد قناة cn بالعربية الجديد 2023 نايل سات، يرتفع البحث عنها من الآباء والأمهات من أجل القيام بضبطها للأطفال، حيث تتمتع هذه القناة ببرامج ترفيهية متميزة برسوم متحركة تجذب انتباه الأطفال في كل مكان.

إشارة تردد قناة cn بالعربية الجديد 2023 نايل سات

كانت بداية هذه القناة فى سنة 2010 وتمكنت من أن تجذب الكثير من الأطفال إليها لما فيها من مجموعة من الأفلام الكرتونية المتميزة جعلتها رائدة في العالم، وهي فى الأساس تابعة إلى دولة الإمارات ولها لكنها متعددة الفروع على مستوى العالم، فهناك  أفلام كرتونية شهيرة يتم بثها على قناة cn بالعربية وذلك بصور عالية الجودة، ومنها: أبناء توم وجيري، وباوند بابيز، وكابتن كريم وقطار الحكايات، ومستر بن، وغريزي والليمنغز، وجرو اسمه سكوبي دو، وكرتون كلارنس، حيث يأتي ذلك بالإضافة إلى فيلم توم وجيري، مسلسل العم جدو، المسلسل الكرتوني بينجو، كرتون مغامرات تشاك والأصدقاء، كرتون غريزي والليمنجز، وأيضًا كرتون لايزي تاون المعروض على الشاشة.

تردد قناة cn بالعربية الجديد 2023

نعرض لكم تردد قناة cn بالعربية الجديد 2023 على القمرين النايل سات والعرب سات حيث تذاع على نطاق واسع وهي كالتالي:

تردد قناة كرتون CN Arabia علي قمر نايل سات


-التردد هو: 12226.
-الاستقطاب: أفقي.
-معدل الترميز: 27500.
-معدل التصحيح: 5/6.

تردد قناة كرتون CN Arabia على قمر عرب سات


-التردد هو: 11747.
-الاستقطاب: أفقي.
-معدل الترميز: 27500.
-معدل التصحيح: 3/4.

قد يهمك أيضا:

تردد قناة إكسترا نيوز extra news الجديد 2024 على نايل سات

 

لمشاهدة دورى السوبر الأفريقى.. ترددات قناة أون تايم سبورت ON Time Sport

 

تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023 وطرق ضبط تردد القنوات

 

عقب تصدرها التريند.. تعرف على تردد قناة القاهرة الإخبارية

 

تعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023 على نايل سات وطريقة ضبطه

تردد القنوات التعليمية الرسمية على نايل سات 2023

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك hd على النايل سات وأبرز برامجها

 تردد قناة ماسبيرو زمان على النايل سات وأبرز المسلسلات والبرامج

تردد تردد قناة cn بالعربية تردد قناة cn بالعربية الجديد محمد حمدى زكى تردد قناة cn بالعربية الجديد 2023

مواد متعلقة

تعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023 على نايل سات وطريقة ضبطه

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك hd على النايل سات وأبرز برامجها

تردد قناة DMC دراما الجديد 2023 على القمر الصناعى نايل سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار

تردد ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد وأبرز البرامج لمشاهدتها

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023 على القمر الصناعى نايل سات

تردد قناة الحياة الحمراء على القمر الصناعي النايل سات 2023

الأكثر قراءة

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

المشدد 3 سنوات لترزي حريمي هتك عرض فتاة في التجمع الأول

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب