إشارة تردد قناة cn بالعربية الجديد 2023 نايل سات، يرتفع البحث عنها من الآباء والأمهات من أجل القيام بضبطها للأطفال، حيث تتمتع هذه القناة ببرامج ترفيهية متميزة برسوم متحركة تجذب انتباه الأطفال في كل مكان.

إشارة تردد قناة cn بالعربية الجديد 2023 نايل سات

كانت بداية هذه القناة فى سنة 2010 وتمكنت من أن تجذب الكثير من الأطفال إليها لما فيها من مجموعة من الأفلام الكرتونية المتميزة جعلتها رائدة في العالم، وهي فى الأساس تابعة إلى دولة الإمارات ولها لكنها متعددة الفروع على مستوى العالم، فهناك أفلام كرتونية شهيرة يتم بثها على قناة cn بالعربية وذلك بصور عالية الجودة، ومنها: أبناء توم وجيري، وباوند بابيز، وكابتن كريم وقطار الحكايات، ومستر بن، وغريزي والليمنغز، وجرو اسمه سكوبي دو، وكرتون كلارنس، حيث يأتي ذلك بالإضافة إلى فيلم توم وجيري، مسلسل العم جدو، المسلسل الكرتوني بينجو، كرتون مغامرات تشاك والأصدقاء، كرتون غريزي والليمنجز، وأيضًا كرتون لايزي تاون المعروض على الشاشة.

تردد قناة cn بالعربية الجديد 2023

نعرض لكم تردد قناة cn بالعربية الجديد 2023 على القمرين النايل سات والعرب سات حيث تذاع على نطاق واسع وهي كالتالي:

تردد قناة كرتون CN Arabia علي قمر نايل سات



-التردد هو: 12226.

-الاستقطاب: أفقي.

-معدل الترميز: 27500.

-معدل التصحيح: 5/6.

تردد قناة كرتون CN Arabia على قمر عرب سات



-التردد هو: 11747.

-الاستقطاب: أفقي.

-معدل الترميز: 27500.

-معدل التصحيح: 3/4.

قد يهمك أيضا:

تردد قناة ماسبيرو زمان على النايل سات وأبرز المسلسلات والبرامج