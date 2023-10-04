تردد القنوات التعليمية الرسمية على نايل سات 2023

يبحث العديد من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب عن تردد القنوات التعليمية الرسمية على نايل سات، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن جميع الترددات الخاصة بالقنوات.

وترصد “الدستور”، خلال السطور المقبلة كل ما تريد معرفته عن تردد القنوات التعليمية الرسمية على نايل سات وهم كالتالى:

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تردد القنوات التعليمية الرسمية على نايل سات



تردد قناة مدرستنا 1

التردد: 12303.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



تردد قناة مدرستنا 2

التردد: 12206.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.



تردد قناة مدرستنا 3

التردد: 12206.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي: نايل سات

وكان قد قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة قد اتخذت العديد من الإجراءات التى يكون الهدف منها تخفيف العبيء عن أولياء الأمور فى ظل هذه الظروف والعمل على مساعدة الطلاب فى التحصيل الدراسي الجيد.

وقال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تبذل كافة الجهود لتحقيق عدد من المستهدفات المتمثلة في تطوير المناهج التعليمية التي تعد الطلاب بما يتواكب مع متطلبات وظائف المستقبل بالتوازي مع تدريب وتأهيل المعلمين باستمرار بهدف تحقيق التنمية المهنية الشاملة والمستدامة لهم، عبر تنفيذ حقائب تدريبية متنوعة ومطورة، فضلا عن مواصلة تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المنظومة التعليمية وهو ما يتم تنفيذه حاليا والذي أثبت نجاحا كبيرا في تحقيق أهداف الوزارة بتطوير التعليم الفني.

كما أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه هناك رؤية لتطوير مرحلة الثانوية العامة، مؤكدًا أن أساسيات التطوير هي الإسراع التعليمي وحرية الاختيار وتعدد المحاولات، مضيفا أنه سيتم في هذا الإطار إطلاق حوار مجتمعي بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية للوصول إلى الآليات المناسبة لتطوير مناهج المرحلة الثانوية.