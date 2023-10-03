الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تُعلن انتظام الدراسة بجميع المدارس بنسبة حضور للطلاب تتجاوز 90%

المدارس
المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ارتفاع نسبة حضور الطلاب بمختلف الصفوف الدراسية، في رابع أيام العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى بنسبة حضور الطلاب، تتجاوز 90%، مع انتظام الدراسة في جميع المدارس.

وأكدت ضرورة التزام الطلاب بالحضور المدرسي، لتفعيل المدارس الغياب الإلكترونى على جميع الطلاب، دون استثناء، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الطلاب الذين يتخطون نسب الغياب المقررة قانونا.

بدأت الدراسة فى جميع المدارس على مستوى الجمهورية للعام الدراسى ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، الأحد الماضي، وفق الخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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وتابع الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، انطلاق العام الدراسى الجديد بمدرسة السيدة نفيسة الثانوية للبنات، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

وأوضح أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقى وعودة الطلاب لها، هو الدور الأساسى الذى تركز عليه الوزارة حاليًا، والعمل على انتظام العملية التعليمية لتحقيق عام دراسى منضبط.

وجه وزير التربية والتعليم بالعمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن والصحى للطلاب أثناء العملية التعليمية؛ حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس. 

وكشف عن أنه جارٍ، حاليًا، إعداد بنوك أسئلة مفتوحة، لمساعدة الطلاب على التحصيل والمذاكرة، ولإثراء تدريبهم على حل الأسئلة، وإثراء عملية التعلم، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد إطلاق حقيبة تدريبية للمعلمين ومديرى المدارس؛ لتنمية قيم الولاء والمواطنة بهدف غرس هذه القيم وتنميتها لدى الطلاب.

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كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد قدم التهنئة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية ببدء العام الدراسى الجديد، متمنيًا لهم التوفيق، كما طمأن أولياء الأمور أن الدولة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لإنجاح العملية التعليمية. 

وأكد محافظ القاهرة عدم حرمان أي طالب من الانتظام في الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره فى دفع المصروفات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه سيجرى سداد المصروفات الدراسية لكل الطلاب غير القادرين، وأبناء الأسر الأولى بالرعاية، وأسر «تكافل وكرامة» بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية. 

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