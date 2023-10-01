أول يوم دراسة: احتفاء بنصر أكتوبر.. و"حقيبة تدريبية" لتنمية قيم الولاء

بدأت الدراسة فى جميع المدارس على مستوى الجمهورية للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وفق الخريطة الزمنية التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وتابع الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، انطلاق العام الدراسى الجديد بمدرسة السيدة نفيسة الثانوية للبنات، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

وأكد «حجازى» أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقى وعودة الطلاب لها، هو الدور الأساسى الذى تركز عليه الوزارة حاليًا، والعمل على انتظام العملية التعليمية لتحقيق عام دراسى منضبط.

وجه وزير التربية والتعليم بالعمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن والصحى للطلاب أثناء العملية التعليمية؛ حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس.

وكشف عن أنه جارٍ، حاليًا، إعداد بنوك أسئلة مفتوحة، لمساعدة الطلاب على التحصيل والمذاكرة، ولإثراء تدريبهم على حل الأسئلة، وإثراء عملية التعلم، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد إطلاق حقيبة تدريبية للمعلمين ومديرى المدارس؛ لتنمية قيم الولاء والمواطنة بهدف غرس هذه القيم وتنميتها لدى الطلاب.

من جهته، قدم محافظ القاهرة التهنئة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية ببدء العام الدراسى الجديد، متمنيًا لهم التوفيق، كما طمأن أولياء الأمور أن الدولة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لإنجاح العملية التعليمية.

وأكد محافظ القاهرة عدم حرمان أى طالب من الانتظام فى الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره فى دفع المصروفات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأكد محافظ القاهرة أنه سيجرى سداد المصروفات الدراسية لكل الطلاب غير القادرين، وأبناء الأسر الأولى بالرعاية، وأسر «تكافل وكرامة» بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

ولفت إلى انتظام العمل بجميع مدارس العاصمة البالغ عددها ٥ آلاف و٨١٣ مدرسة- ٦٠ ألفًا و٩١٠ فصول- منها ٢٨٠٧ مدارس حكومية و٣ آلاف و٦ مدارس خاصة، لاستيعاب أكثر من ٢٫٥ مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة كأكبر عدد طلاب بين محافظات الجمهورية.

وأضاف: «دخلت ٣٨ مدرسة جديدة إلى الخدمة هذا العام، ما بين إنشاء جديد وتوسعة وتعلية أدوار بإجمالى ٨٤٦ فصلًا».

وفى محافظة القليوبية، شَهِدَ المحافظ عبدالحميد الهجان طابور الصباح وتحية العَلَمْ فى أول يوم دراسى للعام الجديد، وذلك خلال جولة ميدانية للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس، مع بداية أول يوم دراسى للعام الجديد، فى ٤٦٠ مدرسة.

وفى المنوفية، تفقد المحافظ إبراهيم أبوليمون عددًا من المدارس بنطاق مركزى شبين الكوم وقويسنا؛ لمتابعة انتظام بدء العملية التعليمية، ووجه بسرعة الانتهاء من إجراءات تسليم الكتب الدراسية فورًا، حرصًا على مصلحة الطلاب، كما وجه بغرس قيم الولاء والانتماء، وتشجيع الطلاب على حب العلم وخلق جيل متميز، تماشيًا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

وفى محافظة كفرالشيخ، استقبلت ٢٢٩٨ مدرسة أكثر من ٨٧٨ ألف طالب وطالبة، فى ظل توجيهات المحافظ جمال نورالدين، بتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب، وممارسة الأنشطة الطلابية.

وفى محافظة السويس، تفقد مدير مديرية التربية والتعليم ياسر عمارة عددًا من المدارس، فى أول أيام العام الدراسى الجديد، للوقوف على نسبة الحضور والالتزام.

وفى بورسعيد، شهد المحافظ عادل الغضبان الطابور بمدرستى «على مبارك الابتدائية» و«فاطمة الزهراء الإعدادية بنات» بحى الزهور، فى أول أيام العام الدراسى الجديد.

وفى بنى سويف، اطمأن المحافظ محمد هانى غنيم على انتظام العملية التعليمية بالعام الدراسى الجديد فى أكثر من ١٣٠٠ مدرسة، تستقبل ما يزيد على ٨٤٥ ألف طالب وطالبة فى مختلف مراحل التعليم.

أول يوم دراسة

أول يوم دراسة

أول يوم دراسة

أول يوم دراسة

أول يوم دراسة

أول يوم دراسة