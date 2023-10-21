لمشاهدة دورى السوبر الأفريقى.. ترددات قناة أون تايم سبورت ON Time Sport

يعد تردد قنوات أون سبورت المعروفة أيضًا باسم أون تايم سبورت معلومة مهمة لعشاق الرياضة والساحرة المستديرة في مصر، لا سيما بعد أن أعلن قطاع القنوات الرياضية بالشبكة المتحدة للخدمات الإعلامية على حقوق البث التليفزيوني لمباريات دوري السوبر الأفريقي، وبذلك تُبث البطولة على شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وأولها كانت مباراة سيمبا التنزاني والأهلي المصري بالعاصمة دار السلام التي لعبت اليوم الجمعة.

بطولة دوري السوبر الأفريقي أكتوبر 2023

يذكر أن بطولة الدوري السوبر الأفريقي تلعب بمشاركة 8 أندية هي النادي الأهلى المصري، والترجي التونسي، وبترو أتلتيكو الأنجولي، ومازيمبى الكونغولى، وسيمبا التنزانى، وماميلودى صن داونز الجنوب أفريقي، وإنيمبا النيجيري، والوداد المغربي.

ومن المعروف أن قناة أون تايم سبورتس متخصصة تقدم تغطية شاملة لمختلف الأحداث الرياضية المحلية والعالمية، وتهدف القناة إلى تلبية احتياجات عشاق الرياضة المصريين والعرب من خلال تقديم محتوى متنوع وعالي الجودة.

ترددات قناة أون تايم سبورتس ON Time Sport

لمتابعة قنوات أون تايم سبورت ON Time Sport يمكنكم استخدام الترددات التالية:

قناة ON Time Sport 1: التردد 11861، الاستقطاب عمودي، معدل الرمز 27500، FEC 5/6.

قناة ON Time Sport 2: التردد 10853، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، FEC 5/6.

قناة ON Time Sport 3: تردد 12303، استقطاب أفقي، معدل الرمز 27500، FEC 5/6. (جودة عالية الدقة)

مميزات قناة أون تايم سبورتس

من خلال ضبط إعدادات جهاز الاستقبال الخاص بك على هذه الترددات، ستتمكن من الوصول إلى قنوات ON Time Sport والاستمتاع بتغطيتها الرياضية الواسعة. تبث القنوات مجموعة واسعة من الألعاب الرياضية، بما في ذلك كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والتنس والرياضات المائية والرياضات القتالية وغيرها.

كما أنها توفر مباريات حية وملخصات وتحليلات مفصلة للأحداث الرياضية الهامة، بما في ذلك الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، ومباريات المنتخب المصري.

قناة ON Time Sports جزء من شبكة ON، وهي شبكة إعلامية مصرية مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام والمتحدة للخدمات الإعلامية، تحتوي القنوات على تنسيقات عالية الوضوح (HD) وتنسيقات قياسية (SD).

قناة أون تايم سبورتس رائدة في الاعلام الرياضي

ومن الجدير بالذكر أن قناة ON Time Sports لديها فريق من المحللين والمعلقين الرياضيين ذوي الخبرة الذين يقدمون تحليلات متعمقة وموضوعية للمباريات والأحداث الرياضية، إنها تساهم في فهم الأداء والاستراتيجية والتكتيكات المستخدمة في مختلف الألعاب الرياضية.