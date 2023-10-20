الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تردد القناة المصرية الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في السوبر الإفريقي

مباراة الأهلي وسيمبا
مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن القناة المصرية الناقلة لـ مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني وترددها، والتي ستنقل المباراة اليوم الجمعة، في افتتاحية بطولة الدوري الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على إستاد "بنجامين ماكابا" بدار السلام في تنزانيا.

القناة المصرية الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي

وستُذاع مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

تردد القناة المصرية الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11861.
  • الاستقطاب: رأسي V.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل التصحيح: 5\6.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، بنظيره سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، في نسختها الأولى.

ويطمح الأهلي للخروج من المباراة بالتعادل على أقل تقدير، قبل خوض مواجهة الإياب بالقاهرة، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

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في المقابل، يرغب فريق سيمبا التنزاني في تحقيق الانتصار على ملعبه ووسط جماهيره.

تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا التنزاني

والتقى الفريقان من قبل 4 مرات في دوري أبطال إفريقيا (بشكلها الحالي)، حيث نجح الأهلي في تحقيق الفوز في مباراتين، فيما نجح سيمبا التنزاني في تحقيق الفوز في مثلهما.

تمكن فريق الأهلي من تسجيل 6 أهداف، فيما سجل لاعبو سيمبا هدفين فقط، قبل أن تتجدد المواجهة هذه المرة ضمن منافسات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى.

جدير بالذكر أنه في حال تخطى الأهلي عقبة بطل تنزانيا، فسيواجه الفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي في دور نصف النهائي من البطولة.

الاهلى سيمبا التنزاني الدوري الإفريقي موعد مباراة الاهلى مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني أون تايم سبورت

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