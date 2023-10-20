دوري نايل.. سيراميكا كليوباترا يستضيف الداخلية في الأسبوع الرابع

يحل الداخلية ضيفا على فريق سيراميكا كليوباترا، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، باستاد المقاولون العرب، في الأسبوع الرابع لمسابقة دوري نايل .

سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي يحتل المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة من مباراتين؛ خسر الأولى أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد، وتعادل في الثانية مع فاركو 2-2 .

صفوف سيراميكا مكتملة

ولعب سيراميكا مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري مع سموحة انتهت بالتعادل 1- 1، وحرص أيمن الرمادى على الدفع بكل اللاعبين خلال المباراة للوصول لأفضل تشكيل يخوض به مواجهة الداخلية، بعد الفشل فى تحقيق الفوز في أول مباراتين، ويخوض سيراميكا كليوباترا مباراة الداخلية بصفوف مكتملة لعدم وجود اصابات داخل الفريق .

وحذر أيمن الرمادي لاعبيه من الاستهانة بالداخلية، مشيرًا إلى أنه فريق منظم يلعب بشكل جماعي يرهق أى فريق يواجهه.

الداخلية يسعى للعودة للانتصارات

في المقابل يحتل فريق الداخلية بقيادة ميمي عبد الرازق المركز الثاني عشر برصيد ثلاث نقاط وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف وفاز في مباراته الأولى على إنبي بهدف دون رد ثم نال هزيمتين متتتاليتين أمام مودرن فيوتشر 1-1 والمصري 1-3 ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة السادسة.

ولعب الداخلية مباراتين وديتين أثناء توقف الدوري خسر الأولى أمام إف سي زد بهدف دون رد وفاز في الثانية على الشمس بهدفين نظيفين ودفع ميمي عبد الرازق خلال المباراتين بمجموعة كبيرة من اللاعبين لتجهيز الجميع لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تمثل اختبارا صعبا للفريق .

ورغم عودة النيجيري كليتشي لاعب الداخلية المحترف للفريق لكنه لن يشارك في مباراة اليوم لعدم الجاهزية الفنية وحرص ميمي عبد الرازق على تحفيز لاعبيه وطالبهم بتحقيق نتيجة ايجابية.

يدير المباراة إبراهيم محمد ويساعده وائل شعبان وكريم السعيد ومعهم جلال أحمد حكما رابعا ومحمد عباس قابيل حكم فيديو وعلاء صبري مساعد حكم فيديو.