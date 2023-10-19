الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى نايل| دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين قبل انطلاق المباريات

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

أعطى مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تعليمات محددة للجنة الحكام بشأن إدارة مباريات الدوري الممتاز التي تستأنف غدًا الجمعة بعد نهاية التوقف الدولي الخاص بالمنتخبات الوطنية.

وتعود مباريات الدوري من جديد حيث تقام مباراتان غدًا الجمعة في إطار لقاءات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة المصري البورسعيدي مع طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا مع الداخلية.

دقيقة حدادًا قبل انطلاق مباريات الدوري

وطالب رجال الجبلاية الحكام بالوقوف دقيقة حدادًا قبل انطلاق المباريات على أرواح الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في مجازر غزة التي اندلعت على مدار الأيام الماضية.

في الوقت نفسه كشف مصدر داخل الجبلاية عن احتمالية ظهور أعلام فلسطين في مدرجات الملاعب خلال مباريات الدوري المصرى، كنوع من المساندة للقضية الفلسطينية كما حدث في بعض الجامعات المصرية، وكذلك بعض النقابات المهنية التي أدانت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكان العديد من الرياضيين قد بادروا بمطالبة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بضرورة التدخل لوقف الحرب على غزة وفي مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح التي تحدث في فيديو على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي حول ضرورة الحفاظ على الأرواح ووقف الحرب فورًا.

في الوقت نفسه أعلنت وزارة الرياضة الحداد وإيقاف جميع الأنشطة الرياضية لمدة 3 أيام فيما عدا المسابقات الرسمية التي تقام في موعدها وفقًا لتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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