الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا في الدوري الإفريقي

الأهلي
الأهلي

يرغب كثير من المتابعين في معرفة تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي لكرة القدم 2023.

ويقص النادي الأهلي شريط افتتاح النسخة الأولى لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، عندما يواجه مضيفه سيمبا  التنزاني، في ذهاب دور ربع النهائي للبطولة.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا في الدوري الإفريقي

وتُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بنيامين مكابا الوطني بتنزانيا، على أن تُقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

ويقود المباراة تحكيميًا، الحكم الموريتاني دحان بيدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في الدوري الإفريقي

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناتي ON TIME SPORTS 1، AD SPORTS 1، إضافة لإمكانية مشاهدة اللقاء عبر منصة فيفا بلس، من خلال الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ويبحث النادي الأهلي بداية جيدة في بطولة جديدة يرغب في إضافتها لخزائنه نظرًا لعوائدها المالية الجيدة، إضافة لتسليط الضوء عليها بشكل كبير سواء من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وحتى الاتحاد الدولي للعبة.

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ويأمل المارد الأحمر، في تحقيق انطلاقة جيدة، تسهل مهمته في مباراة الإياب، لكنه يُعاني من بعض الغيابات، أبرزها غياب الفرنسي أنتوني موديست الذي لم يسافر لـ تنزانيا مع الفريق، للمرض، إضافة للتونسي علي معلول الذي لم يتمكن أيضًا من اللحاق ببعثة الفريق لعدم وجود تذاكر طيران، كذلك احتمالية غياب مدافع الفريق محمد عبد المنعم بسبب الإصابة.

وتظل الجبهة اليسرى بمثابة "صداع" في رأس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، حيث يُفاضل بين إمام عاشور وكريم الدبيس، لخلافة علي معلول في مركز الظهير.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيمبا

أما عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيمبا، فاستقر السويسري مارسيل كولر على ذلك التشكيل بشكل شبه نهائي.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود عبد المنعم كهربا.

وفي بقية مباريات دور ربع النهائي البطولة، يلتقي بترو أتلتيكو الأنجولي مع صن داونز الجنوب أفريقي ويلعب الترجي التونسي مع مازيمبي من الكونغو الديمقراطية، فيما يواجه الوداد البيضاوي المغربي فريق أنيمبا النيجيري.

وحال تجاوز الأهلي عقبة سيمبا، سيضرب موعدًا في دور نصف النهائي مع الفائز من مباراتي فريقي بترو أتلتيكو الأنجولي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

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