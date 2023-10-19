الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوجوستي: لست مهتمًا بما يقال عن تأكيد فوز الأهلي على الزمالك

أوجوستي بوش مدرب
أوجوستي بوش مدرب الأهلي لكرة السلة

رفض أوجوستي بوش، المدير الفني لفريق الأهلي لكرة السلة، ما يتردد بشأن التأكيد على فوز الفريق الأحمر على الزمالك في مباراة كأس السوبر المصري التي ستقام في البحرين.

ويلتقي الأهلي والزمالك غدا الجمعة في تمام الثامنة مساء ببطولة كأس السوبر المصري لكرة السلة.

اقرأ أيضا.. رسميًا.. اتحاد كرة السلة يحدد موعد طرح تذاكر قمة السوبر بين الأهلى والزمالك

أوجوستي: أنهينا الاستعداد لمباراة الغد

قال أوجوستي في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد: "سعداء للغاية بالتواجد في البحرين، لقد أنهينا الاستعداد بشكل جيد لمباراة كأس السوبر المصري".

وأضاف: "لست مهتمًا بما يقال عن أن الأهلي سيفوز بالتأكيد في مباراة الغد، لا توجد فوارق بين مستوى الأهلي والزمالك".

وتابع: "جميع المواجهات بين الأهلي والزمالك في الموسم الماضي كانت قوية ومتقاربة في النتيجة".

سيف سمير: مباريات الأهلي والزمالك لا تخضع لحسابات

في السياق ذاته، قال سيف سمير لاعب الأهلي: "مباريات الأهلي والزمالك لا تخضع لأي حسابات".

وأضاف " هناك 5 أو 6 فرق تتنافس على جميع البطولات في الدوري المصري والفوارق بين الأندية المصرية ليست كبيرة على الإطلاق".

ويشارك الأهلي في كأس السوبر بصفته بطل مسابقتي الدوري وكأس مصر بينما يشارك الزمالك بصفته وصيف كأس مصر.

وتستضيف صالة مدينة خليفة بالبحرين يوم 20 أكتوبر الجاري مواجهة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري.

وتستقبل صالة خليفة قرابة 3500 مشجع.

الأهلي يرتدي الطاقم الأسود أمام سيمبا تضامنًا مع غزة

على صعيد آخر، تقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الطاقم الأسود بالكامل المكون من القميص الأسود والشورت الأسود والجوارب السوداء في مباراة سيمبا التنزاني بالدوري الإفريقي المقرر إقامتها غدًا الجمعة.

قرار الأهلي بارتداء الزي الأسود الكامل، جاء تضامنًا مع القضية الفلسطينية وحدادًا على أرواح شهداء غزة الذين راحوا ضحية القصف الوحشي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وسيحل الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني غدا الجمعة في السادسة مساء ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأفريقي.

أوجوستي بوش الاهلى فريق الأهلي لكرة السلة الزمالك كأس السوبر المصري

مواد متعلقة

رسميًا.. اتحاد كرة السلة يحدد موعد طرح تذاكر قمة السوبر بين الأهلى والزمالك

أول ظهور لأدهم العيدة.. قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي على "سوبر السلة"

الأكثر قراءة

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

سفينة حربية أمريكية تعترض قذائف صاروخية أطلقت تجاهها من اليمن

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

"إكسترا نيوز": أكبر مستشفى ميدانى يصل معبر رفح غدًا

"مرابطون حتى الإغاثة".. أجواء معبر رفح قبل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

إبراهيم عبدالمجيد

كذبتان.. جريمة معاداة السامية وقتل المدنيين فى المستوطنات

ياسر ثابت

ياسر ثابت: مصر تعى كل المخططات.. ولن يتم تصدير الصراع لدول مجاورة

صور

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى