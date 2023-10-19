أوجوستي: لست مهتمًا بما يقال عن تأكيد فوز الأهلي على الزمالك

رفض أوجوستي بوش، المدير الفني لفريق الأهلي لكرة السلة، ما يتردد بشأن التأكيد على فوز الفريق الأحمر على الزمالك في مباراة كأس السوبر المصري التي ستقام في البحرين.

ويلتقي الأهلي والزمالك غدا الجمعة في تمام الثامنة مساء ببطولة كأس السوبر المصري لكرة السلة.

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أوجوستي: أنهينا الاستعداد لمباراة الغد

قال أوجوستي في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد: "سعداء للغاية بالتواجد في البحرين، لقد أنهينا الاستعداد بشكل جيد لمباراة كأس السوبر المصري".

وأضاف: "لست مهتمًا بما يقال عن أن الأهلي سيفوز بالتأكيد في مباراة الغد، لا توجد فوارق بين مستوى الأهلي والزمالك".

وتابع: "جميع المواجهات بين الأهلي والزمالك في الموسم الماضي كانت قوية ومتقاربة في النتيجة".

سيف سمير: مباريات الأهلي والزمالك لا تخضع لحسابات

في السياق ذاته، قال سيف سمير لاعب الأهلي: "مباريات الأهلي والزمالك لا تخضع لأي حسابات".

وأضاف " هناك 5 أو 6 فرق تتنافس على جميع البطولات في الدوري المصري والفوارق بين الأندية المصرية ليست كبيرة على الإطلاق".

ويشارك الأهلي في كأس السوبر بصفته بطل مسابقتي الدوري وكأس مصر بينما يشارك الزمالك بصفته وصيف كأس مصر.

وتستضيف صالة مدينة خليفة بالبحرين يوم 20 أكتوبر الجاري مواجهة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري.

وتستقبل صالة خليفة قرابة 3500 مشجع.

الأهلي يرتدي الطاقم الأسود أمام سيمبا تضامنًا مع غزة

على صعيد آخر، تقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الطاقم الأسود بالكامل المكون من القميص الأسود والشورت الأسود والجوارب السوداء في مباراة سيمبا التنزاني بالدوري الإفريقي المقرر إقامتها غدًا الجمعة.

قرار الأهلي بارتداء الزي الأسود الكامل، جاء تضامنًا مع القضية الفلسطينية وحدادًا على أرواح شهداء غزة الذين راحوا ضحية القصف الوحشي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وسيحل الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني غدا الجمعة في السادسة مساء ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأفريقي.