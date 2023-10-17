رسميًا.. اتحاد كرة السلة يحدد موعد طرح تذاكر قمة السوبر بين الأهلى والزمالك

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة، الستار عن موعد طرح تذاكر مباراة القمة، التي ستجمع بين الأهلي والزمالك “رجال”، في السوبر المصري.

موعد طرح التذاكر

وقرر اتحاد السلة، طرح تذاكر قمة السوبر بين الأهلي والزمالك، على دفعتين بداية من اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء، على أن يتم إطلاق الدفعة الثانية في الثامنة مساء اليوم أيضا.

وقسم مسئولو اتحاد السلة، مدرجات الفريقين إلى فئتين لكل جمهور بإجمالي 4 فئات، الجزء الأول خاص بنادي الأهلي يتكون من جمهوره وجماهير عائلات الأهلي.

كما وضع اتحاد السلة، جمهور الزمالك في مدرج خاص بهم، وآخر لعائلات جماهير الزمالك.

سعر التذكرة

حددت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري لكرة السلة بالبحرين، سعر تذكرة الحضور بمبلغ 1.5 دينار بحريني، بما يعادل 125 جنيها مصريا.

موعد قمة السوبر السلة

وتقام مباراة الأهلي والزمالك على بطولة السوبر المصري، الجمعة المقبلة الموافق 20 أكتوبر الجاري، في بالبحرين، وتنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى.

استحدث الاتحاد المصري لكرة السلة، تصميم لكأس السوبر المقرر تسليمه إلى البطل الجمعة المقبل، بين الأهلي والزمالك، ويظهر الكأس وقد كٌتب عليه "كأس السوبر المصري لكرة السلة موسم 2022 /2023 مملكة البحرين.

تذاكر قمة السوبر بين الأهلي والزمالك

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شكل كأس السوبر المصري لكرة السلة

استحدث الاتحاد المصري لكرة السلة، شكل تصميم كأس السوبر المقرر تسليمه إلى البطل الجمعة المقبل، بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها بالبحرين، ويظهر الكأس وقد كٌتب عليه "كأس السوبر المصري لكرة السلة موسم 2022 /2023 مملكة البحرين.

شكل كأس السوبر المصري لكرة السلة

استحدث الاتحاد المصري لكرة السلة، شكل تصميم كأس السوبر المقرر تسليمه إلى البطل الجمعة المقبل، بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها بالبحرين، ويظهر الكأس وقد كٌتب عليه "كأس السوبر المصري لكرة السلة موسم 2022 /2023 مملكة البحرين.