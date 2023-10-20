الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيد عبد الحفيظ: أتمنى تتويج الأهلى بلقب الدورى الأفريقى.. وأخشى من المفاجآت

سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ

يرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، أن بطولة الدوري الأفريقي أكثر صعوبة من دوري أبطال أفريقيا، متمنيًا تتويج المارد الأحمر باللقب.

 

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري الأفريقي، عندما يحل ضيفًا على سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة الدوري الأفريقي.

 

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سيد عبد الحفيظ: الدوري الأفريقي أصعب من دوري الأبطال

قال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية " الدوري الأفريقي بطولة صعبة للغاية على الرغم أنها بدأت على عكس دوري أبطال أفريقيا، كأنك تبدأ من ربع النهائي".

 

وأضاف " صعوبة هذه البطولة في بدايتها، حيث يتنافس عليها 8 فرق من أصحاب الإنجازات والبطولات الكبيرة على الصعيد القاري".

 

وتابع " أتمنى التوفيق يكون حليف الأهلي بإذن الله في هذه البطولة وأتمنى أن تليق مباريات تلك البطولة بالفرق الثمانية المتواجدة".

 

وأوضح عبد الحفيظ " بالأرقام والحسابات، الفرق الأربعة الأقرب لحصد البطولة هي الأهلي وصن داوزنز والوداد والترجي إن لم تكن هناك مفاجآت وأنا أخشى المفاجآت".

 

وأتم تصريحاته " أتمنى لفريق الأهلي التوفيق وأن يكون الفوز باللقب من نصيبه وتكون أول نسخة تُكتب باسمه".

 

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بالسوبر ليج الإفريقي

يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره سيمبا التنزاني، في تمام السادسة مساء غدا الجمعة، بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة دوري السوبر ليج الإفريقي في نسخته الأولى.

 

وتقام مواجهة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني، في إطار منافسات الدور ذاته، يوم 24 أكتوبر الحالي، هنا على ستاد القاهرة الدولي.

 

وفي حالة تخطي الأهلي عقبة بطل تنزانيا، سيواجه في نصف النهائي الفائز من مباراة بترو أتلتيكو الإنجولي وصن داونز الجنوب الإفريقي.
 

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