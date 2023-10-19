موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

سيظل البحث عن موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في بطولة السوبر "ليج" الإفريقي، هو المتصدر على محركات جوجل، حتى إطلاق الموريتانى داحان بيده، حكم الساحة صافرة البداية.

وتنطلق غدا الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023، النسخة الأولى تاريخيا، من بطولة دوري السوبر "ليج"، الإفريقي، التي تعد أحداث بطولات ومسابقات الكاف، خلال الموسم الجاري (2023/2024).

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بالسوبر ليج الإفريقي

يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره سيمبا التنزاني، في تمام السادسة مساء غدا الجمعة، بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة دوري السوبر ليج الإفريقي في نسخته الأولى.

وتقام مواجهة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني، في إطار منافسات الدور ذاته، يوم 24 أكتوبر الحالي، هنا على ستاد القاهرة الدولي.

وفي حالة تخطي الأهلي عقبة بطل تنزانيا، سيواجه في نصف النهائي الفائز من مباراة بترو أتلتيكو الإنجولي وصن داونز الجنوب الإفريقي.

الأندية المشاركة بدوري السوبر ليج الإفريقي

وتشهد النسخة الحالية من بطولة دوري السوبر ليج الإفريقي، المقرر انطلاقها غدا الجمعة، مشاركة 8 فرق، هم الأهلي وسيمبا التنزاني، بتروأتلتيكو الإنجولي وصن داونز الجنوب الإفريقي، والوداد المغربي وإنيمبا النيجيري، ومازيمبي الكونغولي والترجي التونسي.

ويشارك المارد الأحمر في دوري السوبر الإفريقي، بعد وصوله إلى نهائيات دوري أبطال إفريقيا 4 مرات متتالية في أخر 4 نسخة، وحصد اللقب في 3 منها، أعوام 2020 على حساب غريمه التقليدي الزمالك، و2021 أمام كايزر تشفيز الجنوب الإفريقي، وأخيرا الوداد المغربي 2023.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر ليج الإفريقي

تنقل مباريات ومنافسات بطولة دوري السوبر ليج الإفريقي (2023/2024)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، على إحدى قناتيها.

يسبق المباراة تقديم استوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.