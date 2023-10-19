قائد "سيمبا": قادرون على إسقاط الأهلى والجمهور سلاحنا

تحدث جون بوكو قائد سيمبا التنزاني، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلي، في بطولة دوري السوبر ليج الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بالسوبر ليج الإفريقي

يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره سيمبا التنزاني، في تمام السادسة مساء غد الجمعة، بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة دوري السوبر ليج الإفريقي في نسخته الأولى.

وتقام مواجهة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني، في إطار منافسات الدور ذاته، يوم 24 أكتوبر الحالي، على ستاد القاهرة الدولي.

وفي حالة تخطي الأهلي عقبة بطل تنزانيا، سيواجه في نصف النهائي الفائز من مباراة بتروأتلتيكو الإنجولي وصندوانز الجنوب الإفريقي.

قائد سيمبا: قادرون على إسقاط الأهلي.. والجمهور سلاحنا

وقال بوكو قائد سيمبا، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "مواجهة صعبة بكل المقاييس، سنواجه خصم يعد الأقوى في القارة السمراء".

وأضاف: "الأهلي فريق كبير ويعد المرشح الأول للتتويج بالبطولة والوصول للدور التالي، لكن كرة القدم لا تعرف المستحيل".

وأكمل قائد سيمبا: "لا بد من استغلال عاملي الملعب والجمهور التي ستملأ المدرجات بكثافة لصالحنا، كل لاعب يعرف جيدا أهمية المباراة".

وأتم: "نؤمن بقدرتنا على إسقاط الأهلي وتحقيق نتيجة إيجابية، حتى نكون في مأمن قبل مواجهة الإياب الثلاثاء المقبل".

موعد انطلاق بطولة السوبر ليج الإفريقي

وتنطق غدا الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023، النسخة الأولى تاريخيا، من بطولة دوري السوبر "ليج"، الإفريقي، حيث تعد أحداث بطولات ومسابقات الكاف، خلال الموسم الجاري (2023/2024).

الأندية المشاركة بدوري السوبر ليج الإفريقي

وتعد النسخة الحالية من دوري السوبر ليج الإفريقي، المزمع انطلاقها غدا الجمعة، مشاركة 8 فرق، هم الأهلي وسيمبا التنزاني، بتروأتلتيكو الإنجولي وصنداونز الجنوب الإفريقي، والوداد المغربي وإنيمبا النيجيري، ومازيمبي الكونغولي والترجي التونسي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بالسوبر ليج الإفريقي

تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في ربع نهائي السوبر ليج الإفريقي، في تمام السادسة مساء غدا الجمعة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، التي نجحت في الحصول على كافة حقوق بث مباريات البطولة.