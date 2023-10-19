الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إصابة موديست مهاجم الأهلى بكورونا

موديست
موديست

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

واستبعد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المهاجم الفرنسي من رحلة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة الدوري الأفريقي.

اقرأ أيضًا.. الأهلى بـ"الأسود الكامل" أمام سيمبا فى الدورى الإفريقى تضامنًا مع غزة

موديست يخضع لفحوصات طبية

خضع الفرنسي أنتوني موديست لفحوصات طبية، وأجرى تحاليل في الساعات القليلة الماضية والتي أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتقرر عزل المهاجم الفرنسي وخضوعه لبرنامج علاجي مكثف للتعافي من الإصابة بالفيروس.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، غدًا الجمعة، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

الأهلي يرتدي الطاقم الأسود أمام سيمبا تضامنًا مع غزة

على صعيد آخر، تقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الطاقم الأسود بالكامل المكون من القميص الأسود والشورت الأسود والجوارب السوداء في مباراة سيمبا التنزاني بالدوري الإفريقي المقرر إقامتها غدًا الجمعة.

قرار الأهلي بارتداء الزي الأسود الكامل، جاء تضامنًا مع القضية الفلسطينية وحدادًا على أرواح شهداء غزة الذين راحوا ضحية القصف الوحشي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وسيحل الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني، غدًا الجمعة، في السادسة مساء ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

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