الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى بـ"الأسود الكامل" أمام سيمبا فى الدورى الإفريقى تضامنًا مع غزة

الأهلي
الأهلي

تقرر أن يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الطاقم الأسود بالكامل المكون من القميص الأسود والشورت الأسود والجوارب السوداء في مباراة سيمبا التنزاني بالدوري الإفريقي المقرر إقامتها غدًا الجمعة.

قرار الأهلي بارتداء الزي الأسود الكامل، جاء تضامنًا مع القضية الفلسطينية وحدادًا على أرواح شهداء غزة الذين راحوا ضحية القصف الوحشي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وسيحل فريق الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني، يوم غدٍ الجمعة، في السادسة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (بنجامين ماكابا) بدارالسلام، في ذهاب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.

كان مجلس إدارة الأهلي، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التليفزيونية، تضامنًا مع فلسطين، ورفضًا للعدوان الظالم الذي يتعرض له للشعب الفلسطيني.

كما قرر الأهلي دعوة أعضاء الأهلي في كافة فروع النادي الأربعة (الجزيرة- الشيخ زايد -مدينة نصر- التجمع الخامس) للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني.

كما تقرر ارتداء كل فرق نادي الأهلي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين.

وأعلن مجلس إدارة النادي، تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الإفريقي لكرة القدم، لصالح الأخوة في فلسطين.

الاهلى سيمبا التنزاني سيمبا الدوري الإفريقي الدوري الإفريقي لكرة القدم

مواد متعلقة

آخر تطورات موقف علي معلول من المشاركة مع الأهلي أمام سيمبا

كولر يحدد ملامح تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني في المران الأخير اليوم

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء البريطانى يخرج بخطاب استفزازى جديد من تل أبيب

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

الهلال الأحمر فى غزة: "الوضع كارثى" ويحتاج إلى تدخل دولى عاجل

مستهدف من الإخوان.. محمد الباز: ارفعوا أيديكم عن محمد صلاح

الهيئات القضائية تدعم قرارات الرئيس السيسي لحماية الأراضي المصرية

الأهلى بـ"الأسود الكامل" أمام سيمبا فى الدورى الإفريقى تضامنًا مع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم