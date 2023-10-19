الأهلى بـ"الأسود الكامل" أمام سيمبا فى الدورى الإفريقى تضامنًا مع غزة

تقرر أن يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الطاقم الأسود بالكامل المكون من القميص الأسود والشورت الأسود والجوارب السوداء في مباراة سيمبا التنزاني بالدوري الإفريقي المقرر إقامتها غدًا الجمعة.

قرار الأهلي بارتداء الزي الأسود الكامل، جاء تضامنًا مع القضية الفلسطينية وحدادًا على أرواح شهداء غزة الذين راحوا ضحية القصف الوحشي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وسيحل فريق الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني، يوم غدٍ الجمعة، في السادسة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (بنجامين ماكابا) بدارالسلام، في ذهاب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.

كان مجلس إدارة الأهلي، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التليفزيونية، تضامنًا مع فلسطين، ورفضًا للعدوان الظالم الذي يتعرض له للشعب الفلسطيني.

كما قرر الأهلي دعوة أعضاء الأهلي في كافة فروع النادي الأربعة (الجزيرة- الشيخ زايد -مدينة نصر- التجمع الخامس) للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني.

كما تقرر ارتداء كل فرق نادي الأهلي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين.

وأعلن مجلس إدارة النادي، تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الإفريقي لكرة القدم، لصالح الأخوة في فلسطين.