الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري نايل.. المصري يبحث عن الانتصار الثالث أمام طلائع الجيش

المصري فاز على الداخلية
المصري فاز على الداخلية في الأسبوع الثالث

تبدأ اليوم الجمعة، مواجهات الأسبوع الرابع لمسابقة دوري نايل، بإقامة مباراة المصري بقيادة علي ماهر، وطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني، في الرابعة عصرا باستاد برج العرب بالإسكندرية .

الفريقان كانت بدايتهما في الدوري متابينة حيث نال المصري هزيمة قاسية أمام الأهلي برباعية نظيفة ثم فاز على فاركو بهدف دون رد وعلى الداخلية 3-1، وفي المقابل  فاز طلائع الجيش في مباراته الأولى على البنك الأهلي بهدفين نظيفين، ثم تراجع وتعادل مع إنبي بدون أهداف وخسر أمام مودرن فيوتشر بهدفين نظيفين .

المصري يحتل المركز السادس برصيد ست نقاط، وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف، ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة التاسعة.

علي ماهر يحفز لاعبيه

علي ماهر المدير الفني للمصري حرص على استغلال فترة توقف الدوري في تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا، ولعب الفريق مباراة ودية أمام الاتحاد الليبي وفاز بهدفين نظيفين .

وطالب علي ماهر لاعبيه بتحقيق الفوز الثالث على التوالي، وحذرهم من صحوة فريق طلائع الجيش الذي يسعى لتعويض هزيمته أمام مودرن فيوتشر.

على الجانب الآخر، يحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع برصيد أربع نقاط وسجل مرماه هدفين واهتزت شباكه مرتين. وحرص عبد الحميد بسيوني خلال التدريبات على تصحيح الأخطاء التي حدثت في مباراتي انبي ومودرن فيوتشر، خاصة فيما يتعلق بالقم الهجومي، حيث فشل الفريق في تسجيل أى هدف خلال المباراتين.

غياب 3 لاعبين عن طلائع الجيش 

وجهز عبد الحميد بسيوني البدلاء، حيث يفتقد الفريق جهود ثلاثة لاعبين وهم مصطفى الخواجة الذي أجرى جراحة في أسفل عضلات البطن تبعده عن الملاعب لمدة شهر والنيجيري جودوين شيكا أوكوار لاصابته بشد في العضلة الضامة والتونسي حسام بن دقدوق المصاب بشد في العضلة الخلفية.

يدير المباراة إبراهيم نور الدين ويساعده أحمد نوفل وأحمد عادل عبد الفتاح ومعهم صبحي العمراوي حكما رابعا ووائل فرحان حكم فيديو وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.

الجولة الرابعة من دوري نايل المصرى طلائع الجيش علي ماهر عبد الحميد بسيوني

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