الأهلى يفتتح مشواره فى الدورى الإفريقى بمواجهة سيمبا التنزانى

يحل الفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، ضيفًا على نظيره سيمبا التنزاني، فى السادسة من مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي ستقام على استاد بنجامين ماكابا بدارالسلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، في نسختها الأولى.

ويطمح الأهلي، للخروج من المباراة بالتعادل على أقل تقدير، قبل خوض مواجهة الإياب بالقاهرة، في الوقت الذي سيحاول فيه الفريق التنزاني، تحقيق الانتصار على ملعبه ووسط جماهيره.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مطولة مع لاعبي الفريق في فندق الإقامة قبل التوجه إلي أرض الملعب تحدث خلالها عن أهمية المرحلة الحالية وضربة البداية في الدوري الإفريقي.

وكشف مصدر مسئول أن كولر أكد أن فريق سيمبا قوى للغاية ولا يستهان به خاصة على ملعبه، وما يضمه من نجوم سواء من سبق له اللعب في الفريق أو في الدوريات الإفريقية المختلفة.

وأضاف المصدر أن المدير الفني شدد إن بطولة الدورى الإفريقى مهمة للغاية، خاصة أنها النسخة الأولى من البطولة وتحتاج لتضافر الجهود للفوز بها فى ظل صعوبة المنافسة وضغط المباريات.

وأشار المصدر إلي أن الأهلى هو نادى القرن ويجب أن يعى الجميع ذلك تماما من أجل حصد اللقب القاري، وأن المنافس وجماهيره سيكون متحفزين من أجل تحقيق نتيجة جيدة في لقاء الذهاب.

والتقى الفريقان من قبل 4 مرات في دوري أبطال إفريقيا (بشكلها الحالي)، حيث نجح الأهلي في تحقيق الفوز في مباراتين، فيما نجح سيمبا التنزاني في تحقيق الفوز في مثلهما.

تمكن الفارس الأحمر من تسجيل 6 أهداف، فيما سجل لاعبو سيمبا هدفين فقط، قبل أن تتجدد المواجهة هذه المرة ضمن منافسات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى.

وستقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني الثلاثاء القادم في القاهرة. وفي حال تخطى الأهلي عقبة بطل تنزانيا، فسيواجه الفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي في دور نصف النهائي من البطولة.