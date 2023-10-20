الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يفتتح مشواره فى الدورى الإفريقى بمواجهة سيمبا التنزانى

الأهلي وسيمبا التنزاني
الأهلي وسيمبا التنزاني

يحل الفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، ضيفًا على نظيره سيمبا التنزاني، فى السادسة من مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي ستقام على استاد بنجامين ماكابا بدارالسلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، في نسختها الأولى.

ويطمح الأهلي، للخروج من المباراة بالتعادل على أقل تقدير، قبل خوض مواجهة الإياب بالقاهرة، في الوقت الذي سيحاول فيه الفريق التنزاني، تحقيق الانتصار على ملعبه ووسط جماهيره.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مطولة مع لاعبي الفريق في فندق الإقامة قبل التوجه إلي أرض الملعب تحدث خلالها عن أهمية المرحلة الحالية وضربة البداية في الدوري الإفريقي. 

وكشف مصدر مسئول أن كولر أكد أن فريق سيمبا قوى للغاية ولا يستهان به خاصة على ملعبه، وما يضمه من نجوم سواء من سبق له اللعب في الفريق أو في الدوريات الإفريقية المختلفة.

وأضاف المصدر أن المدير الفني شدد  إن بطولة الدورى الإفريقى مهمة للغاية، خاصة أنها النسخة الأولى من البطولة وتحتاج لتضافر الجهود للفوز بها فى ظل صعوبة المنافسة وضغط المباريات.

وأشار المصدر إلي أن الأهلى هو نادى القرن ويجب أن يعى الجميع ذلك تماما من أجل حصد اللقب القاري، وأن المنافس وجماهيره سيكون متحفزين من أجل تحقيق نتيجة جيدة في لقاء الذهاب.

والتقى الفريقان من قبل 4 مرات في دوري أبطال إفريقيا (بشكلها الحالي)، حيث نجح الأهلي في تحقيق الفوز في مباراتين، فيما نجح سيمبا التنزاني في تحقيق الفوز في مثلهما.

تمكن الفارس الأحمر من تسجيل 6 أهداف، فيما سجل لاعبو سيمبا هدفين فقط، قبل أن تتجدد المواجهة هذه المرة ضمن منافسات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى.

وستقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني الثلاثاء القادم في القاهرة. وفي حال تخطى الأهلي عقبة بطل تنزانيا، فسيواجه الفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي في دور نصف النهائي من البطولة.

الاهلى سيمبا التنزاني الدوري الإفريقي لكرة القدم مارسيل كولر صن داونز

مواد متعلقة

سيد عبدالحفيظ: أتمنى تتويج الأهلى بلقب الدورى الإفريقى.. وأخشى من المفاجآت

على رأسها الأهلى وسيمبا.. "فيفا" يبث مباريات الدورى الإفريقى على منصته الرسمية

الأكثر قراءة

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

عاجل.. تقارير أجنبية تسلط الضوء على التأكيدات المصرية بفتح معبر رفح اليوم

عاجل.. مراسل "إكسترا نيوز" من رفح: وصول المستشفى الميدانى فى انتظار فتح المعبر

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

عاجل.. عيار 21 يواصل ارتفاعه.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 20-10-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

إبراهيم عبدالمجيد

كذبتان.. جريمة معاداة السامية وقتل المدنيين فى المستوطنات

ياسر ثابت

ياسر ثابت: مصر تعى كل المخططات.. ولن يتم تصدير الصراع لدول مجاورة

صور

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى