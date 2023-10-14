عقب تصدرها التريند.. تعرف على تردد قناة القاهرة الإخبارية

تصدرت قناة القاهرة الإخبارية منصات السوشيال ميديا والمحرك الأول على جوجل بسبب تغطيتها المتميزة فى أحداث فلسطين خلال الأيام الماضية، وبدأ العديد من المواطنين البحث عن تردد قناة القاهرة الإخبارية على القمر الصناعي النايل سات، وبعد افتتاحها رسميًا خلال شهر أكتوبر 2022، فهى تعتبر خطوة مهمة للأمام في عرض القضايا الدولية المهمة.

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وحتى تحصل على القناة على الرسيفر الخاص بك لابد من اتباع الطريقة الصحيحة على القمر الصناعي نايل سات من أجل الحصول على التردد الصحيح واتباع الخطوات التالية من أجل ضبط القناة واستقبالها وثم بعد ذلك سوف تنزل القناة وسوف نشاهد جميع الأخبار الحصرية والجديدة في العالم لذلك إليكم جميع التفاصيل المتعلقة بها كالتالي:

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023

ضبط القمر الصناعي: النايل سات.

ضبط التردد: 11747.

ضبط عمودي.

ضبط تصحيح الخطأ: 3/4.

ضبط معدل الترميز: 27500.

قناة القاهرة الاخبارية

يذكر أنه قد تصدر هاشتاج "القاهرة الإخبارية"، منصة التواصل الاجتماعي x، بعد تقديم القناة تغطية متميزة لأحداث وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تقدم الاخبار لحظة بلحظة وأشاد بها العديد من المواطنين داخل مصر وخارجها على مستوى العالم.

وقدمت القناة تغطية مستمرة ومتواصلة، على مدار الساعة، للأحداث داخل قطاع غزة، ومتابعة كل التفاصيل المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وفي سياق متصل، أشاد أحمد زكارنة، الكاتب السياسي، بدور قناة "القاهرة الإخبارية" في نقل الأحداث من داخل غزة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أرفع كل تحياتي لهذه القناة التي تعمل بأجندة عربية وطنية وبرسالة واضحة في المعركة الإعلامية".

وأوضح أن ما تقدمه قناة القاهرة الإخبارية من تغطية إعلامية لا يقل أهمية عمّا يدور من معارك على الأرض من عمليات المقاومة، التي يسجلها التاريخ وبلا أدنى شك.