الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023 على نايل سات وطريقة ضبطه

تردد قناة ناشيونال
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023

قناة ناشيونال جيوغرافيك من أهم القنوات التي تقدم محتوى وثائقي حول العالم ومن أهم ما تعرضه ما هو غريب وطريف في  عالم الحيوان والكائنات الحية الدقيقة ومغامرات الحيوانات البرية وعالم ما وراء البحار وهو محتوى يهم شريحة كبيرة من الجمهور في مصر والوطن العربي وهي تعرض مجموعة من الأفلام والبرامج الوثائقية الممتعة التي تزودنا بالمعلومات في جميع المجالات وتعمل على مدار الساعة بدون اشتراك أو رسوم.

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قناة ناشيونال جيوغرافيك

ويتصدر البحث عن عن تردد قناة قناة ناشيونال جيوغرافيك الأحدث في عام وكيفية ضبطه على جهاز الريسيفر الخاص بك بسهولة، حيث تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 واحدة من أشهر القنوات الفضائية على الأقمار الصناعية وفي إطار الخدمات اليومية التي يقدمها الدستور للقراء نقدم في السطور الآتية كيفية ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك.

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ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

يمكن ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على أحدث تردد من خلال خطوات بسيطة وقد حدثت القناة ترددها لتصل بأعلى جودة  حيث تهتم قناة ناشيونال جيوغرافيك بإنتاج العديد من الأفلام الوثائقية في مختلف المجالات، سواء كانت عن الحياة البرية أو عالم البحار أو الطبيعة والحيوانات، وغيرها من المجالات الأخرى.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023 نايل سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 الجديد على القمر الصناعي نايل سات، كالتالي:

– التردد: 11411.

– جودة قناة ناشيونال جيوغرافيك: خاصية الـHD.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 30000.

– معدل التصويب قناة ناشيونال جيوغرافيك: 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

بينما جاء تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 الجديد على القمر الصناعي عرب سات، كالتالي:

 

– القمر الصناعي: عرب سات.

– التردد: 11526.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معدل التصويب: قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد: 5/6.

طريقة استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

وتعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من أبرز القنوات التي تنتج أفلام في الكثير من المجالات المختلفة، ما يجعل محبو مشاهدة تلك الأفلام يهتمون بمعرفة طريقة استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 الجديد:

قم بالضغط على زر menu الموجود في ريموت الريسيفر.

اضغط على كلمة التركيب الهوائي.

اضغط على اضافة تردد قناة.

ادخل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023.

اضغط على كلمة “بدء البحث”.

بعد انتهاء البحث ستظهر القناة في قائمة القنوات.

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