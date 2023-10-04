لمتابعة مباريات كأس مصر.. تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات 2023.. يبحث الكثير من الأفراد عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على القمر الصناعي نايل سات، حيث تُعَدُّ القناة واحدة من أهمِّ القنوات التي تقَدم البرامج المتعلقة بالرياضة.

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات 2023

نرصد في التقرير التالي التردد الخاص بالقناة حتى يتم ضبطها على القمر الصناعي النايل سات بشكل سهل:

التردد: 11681

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 5/6.



تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات 2023.. قناة أون تايم سبورت 2

كما أعلنت إدارة القناة عن التردد الخاص بقناة أون سبورت 2 وكان التردد كالتالي:

التردد: 12303

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز: 27500



تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات 2023.. قناه تايم أون سبورت 3



وفيما يلي نتعرف معكم على تردد أون تايم سبورت 3 حتى يصبح متوفر لديكم جميع الترددات الخاصة بقنوات أون تايم سبورت:

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



خطوات ضبط تردد أون تايم سبورت الجديد على النايل سات 2023

يمكنكم تثبيت وضبط قناة أون تايم سبورت من خلال التعرف على التردد الجديد الخاص بها وذلك باتباع الخطوات التالية:

الضغط على القائمة من جهاز الاستقبال والانتظار قليلا حتى يتم تحميل جميع القنوات.

الضغط على البحث عن قنوات.

اختيار البحث اليدوي واختيار القمر الصناعي المناسب للقناة وهو النايل سات.

ادخال التردد بشكل صحيح من إعدادات البحث وتجميع المعلومات المطلوبة وسوف تظهر القناة.

معلومات عن قنوات أون تايم سبورت



-عرض فعاليات البطولات الرياضية على المستوى المحلي أو العالمى

- ضمن ما تعرضه من مباريات (مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بطولة كأس السوبر، بطولة كأس مصر، بطولة كأس الرابطة، تمتلك برامج)

- تمتلك استوديوهات تحليلية ضخمة.

- تستعين بمجموعة من أشهر المعلقين على المباريات المذاعة على القناة.

- حصلت على حقوق بث كافة البطولات المصرية وعدد من المباريات الأفريقية والعالمية.

- من أبرز المباريات العالمية التي نقلتها القناة (مباراة ذهاب وإياب كأس السوبر الأسباني بين ريال مدريد وبرشلونة عام 2017).

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