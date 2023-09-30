السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

قناة أون تايم سبورت
قناة أون تايم سبورت

يبحث عشاق الساحرة المستديرة وخاصة جماهير الفارس الأبيض عن تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي فى إياب دور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

حيث يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتعويض هزيمة الذهاب بهدفين أمام أرتا سولار الجيبوتي والفوز بفارق ثلاثة أهداف لضمان التأهل لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي فى كأس الكونفدرالية الإفريقية

يحتضن ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم السبت مواجهة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي ضمن إطار منافسات إياب دور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية وذلك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار فى كأس الكونفدرالية الإفريقية

تنقل قنوات أون تايم سبورتس حصريا مباراة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي مساء اليوم السبت باعتبارها الناقل الحصري لهذا الدور.

معلق مباراة الزمالك وأرتا سولار وضيوف الاستوديو التحليلي

أسندت مجموعة قنوات أون تايم سبورت مهمة التعليق على مباراة الزمالك وأرتا سولار للمعلق حاتم بطيشة ويقود الأستوديو التحليلي الذي يبدأ السادسة مساءً كريم خطاب ويستضيف المحللين حازم إمام ومحمد فضل، بينما يحلل الفقرة التحكيمية سمير عثمان.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • تردد القناة: 10853.
  • معدل الترميز:27500.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

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تشكيل الزمالك المتوقع أمام أرتا سولار

  • حراسة المرمى: محمد صبحي.
  • خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.
  • خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - عمر جابر - أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.
  • خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.
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