البرازيلي رفائيل يهدد الزمالك باللجوء للاتحاد الدولي للطائرة بشأن مستحقاته

أعلن البرازيلي جواو رافائيل، اللاعب السابق بالفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك، أنه سيتقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة الطائرة، ضد إدارة القلعة البيضاء، خلال 7 أيام، للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية.

وقال اللاعب البرازيلي، في بيان نشره باللغة العربية عبر صفحته الرسمية على «تويتر»: "مرحبا بكل جماهير الزمالك. لسوء الحظ، جئت لتوصيل قرار عكس رغبتي ولكن يجب أن أتخذه".

وتابع: "بعد عام و6 أشهر، لا يزال الزمالك يملك أموالي. أعرف أن الوضع معقد ولكني انتظرت طويلًا. لقد بدأوا بالتعاقد مع لاعبين جدد على الرغم من أنهم كانوا مدينين، ولم يعطوا الأولوية لوضعي".

وأضاف: "أنا حزين جدًا للإبلاغ عن هذا ولكن إذا لم يدفعوا لي في غضون 7 أيام فسأبدأ عملية التقاضي في الاتحاد الدولي والعقوبة على ذلك سيئة وخطيرة حقًا! أتمنى أن تفهموا جانبي".

واختتم اللاعب بيانه: "سأكون ممتنًا إلى الأبد لدعم المشجعين وسأحمله في قلبي إلى الأبد. آمل أن أعود يومًا ما، ولكن مع تنظيم أفضل".