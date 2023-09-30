"زيزو يوم حظه".. أعرف طالع أبراج لاعبي الزمالك قبل إياب الكونفدرالية

يستعد الزمالك اليوم لمواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد خسارته في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

ويسعى لاعبي نادي الزمالك في الفوز بنتيجة لا تقل عن ثلاثة أهداف، وذلك من أجل الصعود لدور المجموعات، بالإضافة إلى مصالحة الجماهير بعد الخسارة في مباراة الذهاب، و البداية الغير موفقة بالدوري العام الممتاز.

في السطور التالية نرصد حظوظ بعد أبرز لاعبي نادي الزمالك وفقًا لبرجهم الفلكي، وكيف يؤثر على أدائهم خلال المباراة الحاسمة والتي من المفترض أن تنطلق في السابعة من مساء اليوم علي ستاد القاهرة.

شيكابالا.. العودة للمستوى المطلوب

يعاني النجم محمود عبد الرازق شيكابالا، من سوء التوفيق والأداء خلال المباريات الأخيرة للنادي الملكي، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في خسارة الفريق الفترة الماضية.

يتميز الفهد الأسمر "شيكابالا" بالمهارة العالية والأداء المفعم بالحماس، فوفقًا لطالع برجه والذي يتمثل في الحوت، فاليوم جيد لتحقيق أهدافك والعمل على تصحيح المسار والوصول للنجاح علي الصعيد المهني.

أحمد سيد زيزو.. رمانة ميزان النادي الملكي

يعد أحمد سيد زيزو، من نجوم الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة، والذي كان سبب في تحقيق الكثير من الإنتصارت سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي.

وفي ظل حالة التخبط التي يعاني منها نادي الزمالك، يمر النجم أحمد سيد زيزو بالكثير من التعثرات سواء بالأداء أو تحقيق الأهداف.

ينتمي النجم، أحمد سيد زيزو، لمواليد برج الجدي، فوفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، فاليوم هو الأفضل بالنسبة لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني،

وقد يواجه بعض المسؤوليات أو الالتزامات أو الصعوبات لذا عليك أن تكون منظمًا ومنضبطًا ومهنيًا من أجل تحقيق الهدف المطلوب.

سيف الدين الجزيري.. نجم اللقاء

حاله كحال الفريق التذبذب وقلة التوفيق، حيث يتمني مشجعي نادي الزمالك في عودة اللاعب التونسي لمستواه المعروف، والذي يساهم في تحقيق الانتصارات للنادي الملكي.

ينتمي اللاعب سيف الدين، لمواليد برج الدلو، ووفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، فاليوم هو يوم حظ مواليد برج الدلو، ولكن عليك الحذر من العصبية الشديدة حتى لا تخسر كل شيء.