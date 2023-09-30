مجانًا.. تردد قناة أون تايم سبورت 2023 على النايل سات

ننشر لكم تردد قناة أون تايم سبورت 2023، حيث يبحث الكثير من محبي ومتابعي كرة القدم، عبر محرك البحث العالمي «جوجل».

وتعد قناة أون سبورت، من أهم القنوات الرياضية التي تذيع المباريات المحلية والكثير من البطولات العالمية في مختلف الألعاب.

تردد قناة اون تايم سبورت 2023

نقدم لكم مميزات قناة أون تايم سبورت، حيث تتميز بامتلاكها مجموعة متميزة من المعلقين الرياضيين الذين يقومون بالتعليق على المباريات لإضافة لمسة مميزة أثناء المباراة، ومن بين أشهر المعلقين العرب الموجودين في القناة المعلق بلال علام، كما تتميز القناة بعرضها باقة متنوعة من البرامج الرياضية التي لا تتوقف على مدار اليوم، وذلك لأنها تهدف القناة على تقديم جميع الأخبار الحصرية لحظة بلحظة.

تردد قناة أون تايم سبورت 2023

وفي هذا الإطار، نقدم لكم تردد قناة أون تايم سبورت 2023، ويمكنكم تثبيت القناة علي الرسيفر من خلال الترددات التالية:

تردد أون تايم سبورت 1

وتستطيع الآن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت 1، من خلال كتابة التردد كما يلي:

القمر الصناعي وهو كما يلي: نايل سات.

التردد وهو كما يلي: 11861.

الاستقطاب وهو كما يلي: رأسي.

معدل الترميز وهو كما يلي: 27500.

معامل تصحيح الخطأ وهو كما يلي: 5/6.

تردد قناة تايم سبورت HD

كما يمكنكم ضبط تردد قناة أون تايم سبورت بجودة HD، من خلال كتابة التردد كما يلي:

القمر الصناعي وهو كالآتي: نايل سات.

كتابة التردد وهو كالآتي: 10853.

ادخال الاستقطاب وهو كالآتي: أفقي.

كتابة معدل الترميز وهو كالآتي: 27500.

جاء معامل تصحيح الخطأ كما يلي: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

وأيضًا يمكنكم ضبط تردد قناة أون تايم سبورت 3، من خلال كتابة التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية ضبط تردد قناة اون سبورت علي جهاز الرسيفر؟

وفي السطور التالية، نوضح لكم خطوات ضبط تردد قناة اون سبورت على جهاز الرسيفر الخاص بك، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": انتقل إلى قائمة القنوات على جهاز الرسيفر الخاص بك.

الخطوة الثانية "2": الضغط على زر “البحث”.

الخطوة الثالثة "3": حدد “البحث اليدوي”.

الخطوة الرابعة "4": ادخال تردد القناة ونوع الاستقطاب ومعدل الترميز.

الخطوة الخامسة "5": الضغط على زر “بدء البحث”.

الخطوة السادسة "6": عقب انتهاء عملية البحث، ستظهر قناة اون سبورت على قائمة القنوات الخاصة بك.