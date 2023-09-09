تردد قناة أون تايم سبورت 1 و2 الجديد 2023 على نايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 الجديد 2023 على نايل سات من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 الجديد 2023 على نايل سات hd

معلومات عن تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 الجديد 2023 على نايل سات

- هس قنوات متخصصة في عرض فعاليات البطولات الرياضية سواء على المستوى المحلي، ومنها مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، إضافة إلى بطولة كأس السوبر، وبطولة كأس مصر، وبطولة كأس الرابطة.

- - تمتلك برامج و استديوهات تحليلية على أعلى مستوى.

- تمتلك مجموعة من أفضل المعلقين على المباريات المذاعة على القناة.

- وتقوم قناة on time sport بنقل مباراة النادي الأهلي والزمالك على الهواء مباشرة (بث مباشر) في قمة مرتقبة في صراع الناديين على البطولة المحلية هذا الموسم.

- تمكنت من الحصول على حقوق بث كافة البطولات المصرية وعدد من المباريات الأفريقية والعالمية، لعرضها عبر شاشتها للمشاهدين.

- نقلت عدد من المباريات الهامة، ومن أبرز تلك المباريات مباراة ذهاب وإياب كأس السوبر الأسباني بين ريال مدريد وبرشلونة عام 2017، بالإضافة إلى بث من القنوات التابعة لأكبر الأندية الأوروبية مثل بايرن ميونخ ولاتسيو ويوفنتوس وتشيلسي

- تمتلك راديو خاص بها علي إف أم، علي التردد الإذاعي 93.7.



- تقدم مجموعة من أشهر البرامج الرياضية والتي يقوم بتقديمها العديد من المذيعين المشهورين، سواء من اللاعبين السابقين في الأندية، أو أبرز الإعلاميين على الساحة الرياضية في مصر.

- هي قناة تعرض محتواها بشكل مجاني عبر شاشتها بدون آي إشتراك شهري، ولا تتطلب ضرورةالقيام بتفعيل اشتراك شهري من أجل مشاهدة برامجها.

أشهر مذيعى قناة أون تايم سبورت

تمتلك القناة أشهر الإعلاميين والمذيعين الرياضيين في مصر، ومنهم أحمد شوبير، وسيف زاهر، والكابتن "مدحت شلبي، وإبراهيم فايق، إضافة إلى قيام القناة باستضافة العديد من اللاعبين القدامى للمنتخب المصري، ومنهم كابتن حسن شحاتة، وحازم إمام، وعماد متعب، وحسني عبدربه، والكابتن محمد بركات وغيرهم من النجوم المميزين في كرة القدم في مصر.

أبرز البطولات المعروضة على تردد قنوات أون تايم سبورت الرياضية on time Sports

تقوم القناة بعرض العديد من المباريات الخاصة بالبطولات المصرية، بالإضافة إلي المباريات التمهيدية للفرق المصرية في البطولات الأفريقية المشاركة بها وهي:

1- بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023.

2- بطولة كأس مصر والسوبر المصري.

3- مباريات المنتخب المصري الودية لكرة القدم.

4- بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الإفريقية (دور 64 و 32) من البطولة.

5- البطولات الرياضية الاخرى في ألعاب «كرة اليد والطائرة والسلة المصرية».

6- تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 1 و 2 2023 HD.

القمر الصناعي للقناة: نايل سات Nile Sat.

تردد واستقطاب القناة: 10853 أفقي H.

الترميز وتصحيح الخطأ: 27500 - 5/6.

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2023 hd على نايل سات

تردد القناة:- 12303.

استقطاب القناة:- أفقي.

الترميز:- 27500.