تردد ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد وأبرز البرامج لمشاهدتها

من الموضوعات التي يكثر البحث عنها الاستعلام عن تردد ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد للاستمتاع بمشاهدة مختلف البرامج الوثائقية في مختلف المجالات البحار والمحيطات وعالم الحيوان والنباتات والمغامرات المختلفة.

تردد ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد

في هذا التقرير نعرض تردد ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد وابرز البرامج التي يمكن مشاهدتها عليه.

تردد ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب أفقي.

التعديل DVB-S2 بـ 8 PSK.

معدل الرمز 30000

معامل تصحيح الخطأ: "تلقائي" أو "3/4".

أبرز البرامج على قناة ناشيونال جيوغرافيك

اكتشاف عالم المحيطات

سمكة التونة العنيدة

أساليب البقاء: فوق جبال الأنديز

أسرار حديقة الحيوان - تامبا

التجارة غير المشروعة مع ماريانا فان زيلر

الجزيرة المتمردة

برامج اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر على قناة ناشيونال جيوغرافيك

5:00 أساليب البقاء: الهروب من الأمازون:متاهة أشجار المانغروف

6:00 اكتشاف عالم المحيطات: الغواصات المميتة

7:00 حرب الممنوعات:انتشار المسكنات

8:00 شيء ما عضني:الحلقة 1

9:00 طيران العمالقة:الحلقة 5

10:00ماسحات الوقت الضوئية:الكولوسيوم

11:00 التجارة غير المشروعة مع ماريانا فان زيلر:

السوق السوداء لتجارة الأعضاء

12:00 شيء ما عضني:الحلقة 1

1:00طيران العمالقة:الحلقة 5

2:00 ماسحات الوقت الضوئية:الكولوسيوم

3:00 التجارة غير المشروعة مع ماريانا فان زيلر:السوق السوداء لتجارة الأعضاء

4:00 شيء ما عضني:الحلقة 1

5:00طيران العمالقة:الحلقة 5

6:00 ماسحات الوقت الضوئية:الكولوسيوم

7:00 التجارة غير المشروعة مع ماريانا فان زيلر:السوق السوداء لتجارة الأعضاء

8:00 الكوكب المعادي:الجبال

9:00 طيران العمالقة:الحلقة 4

10:00ماسحات الوقت الضوئية:Machu Picchu

11:00 المعركة النهائية بعد الظهر

12:00شيء ما عضني:الحلقة 1

1:00 طيران العمالقة:الحلقة 5

2:00 ماسحات الوقت الضوئية:الكولوسيوم

3:00 التجارة غير المشروعة مع ماريانا فان زيلر:السوق السوداء لتجارة الأعضاء

4:00 الكوكب المعادي:الأراضي العشبية

5:00 ألاسكا: الجيل القادم:المخاطرة والمكافئة

6:00 مستشفى المعجزات