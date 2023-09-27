الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تردد قنوات أون تايم سبورت على نايل سات لمشاهدة المباريات

قنوات أون تايم سبورت
قنوات أون تايم سبورت

تردد قنوات “أون تايم سبورت” على نايل سات لمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة للعام الحالي 2023/2024 والتي تشهد الأيام الحالية مباريات الجولة الثانية.

بدأ جمهور ومحبي كرة القدم يتساءلون عن تردد قنوات “أون تايم سبورت” لمشاهدة المباريات ومتابعة فرقهم المفضلة وأخبارها عبر البرامج الرياضية والاستوديوهات التحليلية التي تضمها القناة ويقدمها ألمع الإعلاميين الرياضيين ويتم استضافة أبرز المحللين واللاعبين القدامى والنقاد أيضا وخبراء التحكيم.

تردد قنوات أون تايم سبورت 2023

ويعتبر قنوات أون تايم سبورت هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدورى المصرى والمباريات المحلية كمباريات كأس مصر ومباريات كأس السوبر المصري وكأس الرابطة وايضا بعض المباريات الودية للفرق وبعد مباريات البطولات القارية.

تردد قنوات أون تايم سبورت على نايل سات

  • التردد: 11861.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • الاستقطاب رأسي.
  • معدل الترميز 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قنوات أون تايم سبورت HD

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 10853.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚
  • HD الجودة:  

 تردد قناة أون تايم سبورت 3 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12303.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • HD الجودة

المباريات التي تعرضها قنوات أون تايم سبورت في الدوري 

إنبي × طلائع الجيش

وانطلقت اليوم المباراة التي جمعت بين فريق نادي إنبي ونظيره نادي طلائع الجيش مساء اليوم الأربعاء حيث انتهت  المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الجونة × زد

ويخوض فريقي الجونة وزد الصاعدين حديثا للدوري الممتاز مباراتهم الثانية في الدوري المصري ضمن منافسات الجولة الحالية حيث انطلقت المباراة في تمام الساعة  7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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المصري البورسعيدي × فاركو

ويتنافس فريقي المصري البورسعيدي وفاركو غدا ضمن مباريات الجولة الثانية  من الدوري المصري الممتاز وذلك في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتنطلق صافرة بداية اللقاء من استاد برج العرب بالإسكندرية.

الإسماعيلي × الاتحاد السكندري

ويختتم  فريقي الإسماعيلي والاتحاد السكندري مباريات الجولة الثانية بلقاءهم الذي ينطلق مساء غدًا الخميس  حيث تنطلق المباراة فى تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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