ليفربول يتفوق على ليستر سيتي في تاريخ المواجهات بكأس الرابطة الإنجليزية

ساعات قليلة وتنطلق مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة.

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ليستر سيتي، في قمة نارية على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تاريخ مواجهات ليفربول وليستر سيتي قبل قمة كأس الرابطة الإنجليزية

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات ليفربول وليستر سيتي قبل المباراة المرتقبة في كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 89 في تاريخ مواجهات ليفربول وليستر سيتي في جميع المسابقات.

- والتقى الفريقان من قبل في 88 مباراة في مختلف البطولات، حقق خلالهم ليفروبول الفوز في 44 مباراة، مقابل 27 انتصارًا لفريق ليستر سيتي، بينما تعادلا في 17 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو ليفربول 142 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 102 هدفًا من لاعبي ليستر سيتي.

- ويتصدر جيمي فاردي قائمة هدّافي مباريات الفريقين برصيد 10 أهداف، يليه إيان راش أسطورة ليفربزل برصيد 9 أهداف، ثم جون توشاك الذي سجل 8 أهداف.

- وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين، في شهر مايو الماضي، في بطولة الدوري الإنجليزي، وقد انتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة، ونجح خلالها محمد صلاح في صناعة هدفين لكل من ترينت ألكسندر أرنولد، وكيرتس جونز.

- وعلى صعيد بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، فقد التقى الفريقان في ثلاث مباريات فقط، حقق خلالهم ليفربول الفوز مرتين، مقابل انتصار وحيد لفريق ليستر سيتي.

- وخلال هذه المباريات الثلاثة، سجل لاعبو ليفربول 12 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 10 أهداف.

- وبشكل عام، توّج ليفربول بلقب كأس الرابطة الإنجليزية 9 مرات في تاريخه، وذلك في أعوام 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022.

- ولكن نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، يرغب في التتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للمرة الثانية في مسيرته الكروية مع الريدز، حيث حصد اللقب من قبل في عام 2022.