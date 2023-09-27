الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة ليستر سيتي.. أرقام محمد صلاح في كأس الرابطة الإنجليزية

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، لمواجهة ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويلتقي فريق ليفربول بنظيره ليستر سيتي، في قمة نارية على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة خلال الموسم الجاري 2023 - 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام ليستر سيتي؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول أمام ليستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي الأولى التي يخوضها محمد صلاح أمام ليستر سيتي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

- واجه محمد صلاح فريق ليستر سيتي في 11 مباراة من قبل، وجميعهم في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص ليفربول، حقق خلالهم 8 انتصارات، وتعادل وحيد في موسم 2018-2019، بينما تلقى هزيمتين فقط.

- خلال هذه المباريات، سجل محمد صلاح 4 أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

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ماذا يفعل محمد صلاح في كأس الرابطة الإنجليزية؟

- شارك محمد صلاح في 6 مباريات في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بواقع مباراتين مع تشيلسي وأربع مواجهات مع ليفربول.

- وخلال هذه المباريات، سجل محمد صلاح هدفًا واحدًا، وصنع هدفًا آخر.

- ويرغب محمد صلاح في التتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للمرة الثانية في مسيرته الكروية مع ليفربول، حيث حصد اللقب من قبل في عام 2022.

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