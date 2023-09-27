جدول مواعيد مباريات الأندية المصرية بدوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 2023

تنطلق بعد غد الجمعة منافسات مواجهات الإياب بدور الـ32 بمسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية نسخة الموسم الجاري 2023/2024.

مواعيد مباريات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية

ويشارك في مسابقتي الأميرة السمراء، الرباعي المصري الأهلي وبيراميدز، بدوري الأبطال، والزمالك وفيوتشر بالكونفيدرالية.

وتعد مشاركة الفريق السماوي في دوري أبطال إفريقيا هى الأولى في تاريخه، عقب أربعة مشاركات سابقة بالكونفيدرالية، حيث كانت أفضل إنجازاته الوصول للنهائي في نسخة 2020، والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

وكان بيراميدز، جاء في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة الموسم الماضي برصيد 73 نقطة، خلف الأهلي المتوج بلقب الدوري في نسخته الأخيرة.

أما الزمالك جاء في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، يليه فيوتشر برصيد 58 نقطة، وهو ما دفع الثنائي للظهور في الكونفيدرالية.

لذلك نرصد لكم في السطور التالية، مواعيد مباريات الرباعي المصري بمسابقتي دوري الأبطال والكونفيدرالية

موعد إياب الأهلي وسان جورج الإثيوبي بدوري الأبطال

ويستهل المارد الأحمر، رحلة الدفاع عن لقبه القاري "دوري أبطال إفريقيا"، عندما يستضيف سان جورج الإثيوبي، مساء الجمعة المقبلة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32.

وكانت مواجهة الذهاب والتي أقيمت الأحد الماضي، على نفس الملعب أيضا، انتهت لصالح الأهلي بنتيجة 3/0.

وسجل ثلاثية القلعة الحمراء، حسين الشحات "هدفين"، في الدقيقتين 28 و58، وأحمد عبدالقادر في الدقيقة الـ90 من عمر المباراة.

واقترب الأهلي من بلوغ مرحلة المجموعات، حيث يعد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالمسابقة برصيد 11 لقبا، كان آخرها على حساب الوداد المغربي في النسخة الأخيرة بمجموع المواجهتين ذهابا وإيابا (3/2).

ذهاب الأهلي وسان جورج الإثيوبي بدوري الأبطال

موعد إياب بيراميدز والجيش الرواندي بدوري الأبطال

ويستضيف بيراميدز، نظيره الجيش الراوندي، مساء الجمعة المقبلة، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الإياب بدوري الأبطال.

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت بالعاصمة كيجالي، يوم 17 سبتمبر الحالي، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

يكفي الفريق السماوي الفوز بأي نتيجة، حتى يضع قدمه رسميا في مرحلة المجموعات.

ذهاب بيراميدز والجيش الراوندي بدوري الأبطال

موعد إياب الزمالك المصيرية أمام أرتا سولار بالكونفيدرالية

"حياة أو موت، مباراة لا تقبل القسمة على أثنين، أكون أو لا أكون، أخدم نفسك بنفسك"، هكذا سيكون هو شعار الزمالك، عندما يستضيف فريق أرتا سولار الجيبوتي، مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الإياب بدور الـ32.

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت بتزانيا، يوم 16 سبتمبر الحالي، شهدت مفاجأة مدوية لم يتوقعها أكثر المتشائمين، حيث سقط الفارس الأبيض بهدفين دون رد.

ويحتاج الزمالك للفوز بأكثر من هدف، من أجل العبور إلى مرحلة المجموعات.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك، قد توج من قبل باللقب الوحيد من الكونفيدرالية في تاريخه، وذلك على حساب نهضة بركان المغربي عام 2019، عن طريق ضربات الجزاء (5/3) عقب انتهاء مواجهتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.

ذهاب الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي بالكونفيدرالية

موعد إياب فيوتشر أمام سينجيدا التنزاني بالكونفيدرالية

ويستهل فيوتشر ظهوره للعام الثاني على التوالي، داخل أدغال إفريقيا، بمواجهة فريق سينجيدا التنزاني، مساء الأحد المقبل، الموافق الأول من أكتوبر القادم، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32.

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت عصر 17 سبتمبر الجاري، انتهت لصالح بطل تنزانيا بهدف نظيف.

ويكفي فيوتشر الفوز بهدفين نظيفين أو أكثر خلال مواجهة القاهرة، حتى يضمن الصعود رسميا إلى مرحلة المجموعات.