موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام سان جورج الإثيوبي بدوري أبطال إفريقيا 2023

أصبح البحث عن موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام سان جورج الإثيوبي، بدوري أبطال إفريقيا، هو المتصدر لجميع محركات جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية.

موعد مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي بدوري أبطال إفريقيا

يستضيف النادي الأهلي نظيره سان جورج الإثيوبي، مساء الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 بدوري الأبطال.

ويأتي ذلك، بعد الانطلاق القوية للمارد الأحمر، مع بداية الموسم الحالي سواء على المستوى المحلي أو القاري، عقب ضياع لقب السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف، يوم 15 سبتمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية.

وتمنى جماهير الأهلي، أن يسير الفريق الأحمر، على نفس خطى الموسم الماضي في حصد البطولات الواحد تلو الأخرى بلا توقف أو تعب، لاسيما بعد تألق الصفقات الجديدة مثل إمام عاشور نجم خط وسط نادي الزمالك السابق والعائد من تجربة احترافية قصيرة بنادي ميتلاند الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023، وذلك لمدة 5 مواسم.

وهناك أيضا الجناح المغربي القادم من نادي الجيش الملكي، رضا سليم، حيث استطاع الثنائي تقديم أوراق اعتمادهم سريعا لدى جماهير الأهلي، فضلا عن إقناع المدرب السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق، بإمكانياتهم الفنية، وهو ما جعله يعتمد عليهم بشكل أساسي في التشكيل.

نتيجة مباراة الأهلي وسان جورج في الذهاب

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، قد حقق الفوز في مواجهة الذهاب، على بطل إثيوبيا الأحد الماضي، والتي أقيمت على نفس الملعب أيضا، بنتيجة 3/0، حيث أصبح الفريق الأحمر، قريبا للغاية من بلوغ مرحلة المجموعات.

سجل أهداف القلعة الحمراء حسين الشحات "هدفين" في الدقيقتين 28 و58، وأحمد عبدالقادر في الدقيقة الـ90 من عمر المباراة.

ومن جانب أخر، كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن رسالة كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، لإمام عاشور، قائلا:" المدرب السويسري مبسوط للغاية من عاشور، فهو بالنسبة له بمثابة لاعب تكتيكي أو جوكر، يستطيع اللعب في أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر".

وأشار شوبير إلى أن كولر حذر عاشور من الانسياق وراء السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام المختلفة، مطالبه بالتركيز داخل الملعب فقط، لاسيما أن اللاعب أصبح حاليا مثل أعلى للالتزام.