كيف دعم منافسو الأهلي في دوري الأبطال صفوفهم خلال "الميركاتو الصيفي"؟

ينتظر فريق الأهلي، منافسة قوية وشرسة من جانب العديد من الأندية، خلال مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية.

وضمن الأهلي، بشكل كبير، تأهله إلى دور المجموعات لدوري الأبطال، عقب فوزه ذهابًا على فريق سان جورج الإثيوبي، بثلاثة أهداف دون مقابل، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة.

وتعد أندية بيراميدز وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، من بين أبرز منافسي الأهلي، خلال النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي كان قد حقق لقب النسخة الماضية لدوري الأبطال، على حساب الوداد المغربي، بعد الفوز ذهابًا في القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل إيابًا في القاهرة، بهدف لمثله.

فكيف دعم منافسي الأهلي، في دوري الأبطال، صفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؟

بيراميدز

تعاقد فريق بيراميدز مع ثمانية لاعبين خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وضم بيراميدز كل من الكونغولي فيتسون مايلي، مهاجم يانج أفريكانز التنزاني، وثلاثي فيوتشر، محمد رضا ومحمود مرعي، مهند لاشين.

وحصل مصطفى فتحي، على خدمات الجناح مصطفى فتحي، بعد شراء عقده نهائيًا من نادي التعاون السعودي، إلى جانب التعاقد مع أحمد ميهوب، حارس مرمى غزل المحلة.

وتعاقد بيراميدز مع ثنائي الزمالك، يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر، في صفقة انتقال حر.

صن داونز

تعاقد ماميلودي صن داونز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مع خمس لاعبين.

وضم صن داونز، كل من الجناح الأرجنتيني جونيور مينديتا، قادمًا من نادي ستيلينبوش، المنافس في الدوري الممتاز المحلي، وصانع الألعاب البرازيلي لوكاس ريبيرو كوستا، قادمًا من بيفرين البلجيكي.

كما تعاقد النادي مع لسيبا نكو، جناح فريق مارومو جالانتس، باثوسي أوباس، لاعب وسط فريق «تي أس جالاكسي»، وثابيلو ماسيكو، جناح فريق سوبر سبورت يونايتد.

الوداد البيضاوي

قام الوداد البيضاوي المغربي (وصيف النسخة الماضية)، بضم 14 لاعبًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وجميعها في صفقة انتقال حر، ما عدا لاعب واحد بنظام الإعارة.

وتعاقد الوداد مع كل من الجناح منتصر لحتيمي، قادمًا من طرابزون سبور التركي، على سبيل الإعارة، والجناح الليبي حمدو الهوني، في صفقة انتقال حر.

كما تعاقد الوداد، مع لاعب الوسط الجزائري زكريا دراوي، ومواطنه إلياس الشتي، الظهير الأيسر السابق لأنجيه الفرنسي، في صفقة انتقال حر.

وضم الوداد، المدافع جمال حركاس، لاعب الرجاء السابق، وثنائي نهضة بركان، حمزة الركراكي والشرقي البحري. كما تعاقد الفريق الودادي مع مهدي مفتاح، حارس مولودية وجدة، وأسامة محروس، لاعب وسط أولمبيك أسفى.

وتعاقد الفريق المغربي، مع أسامة فلوح، ظهير أيسر أنجيه الفرنسي، وسفيان أحناش، جناح الفريق العربي السعودي، وسيف الدين بهرة، جناح شباب المحمدية، وبوبكار باه الحارس المغربي ذو الأصول الفرنسية، قادمًا من الرشاد البرنوصي، ومنير حباش، مهاجم جمعية سلا.

الترجي التونسي

تعاقد الترجي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مع عشرة لاعبين، وهم الثنائي البرازيلي يان ساس، ورودريجو رودريجز، والجناح الجزائري حسام الدين قفشة، قادمًا من أنطاليا سبور التركي.

كما ضم نادي «باب سويقة» ثنائي الأوليمبي الباجي، لاعب الوسط محمد وائل دربالي، والجناح الأيسر أسامة بوقرة، إلى جانب ثنائي الاتحاد المنستيري حسام تقا، ويوسف أومارو (من النيجر).

وتعاقد الترجي مع كل من أسامة السهيلي، ظهير أيسر الملعب التونسي، إلى جانب استعارة المهاجم الجامبي كيبا سوى من نادي مستقبل سليمان.