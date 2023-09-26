تقارير سعودية: روجر إبانيز مهدد بالغياب عن ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد

أصبح روجر إبانيز، مدافع فريق أهلي جدة السعودي، مهدد بالغياب عن مواجهة فريقه المقبلة بدوري روشن للمحترفين، ويأتي ذلك في حال حصول اللاعب على الإنذار الرابع في مواجهة الاتفاق.

موعد مباراة أهلي جدة مع الاتفاق بدوري روشن السعودي للمحترفين

ومن المقرر أن يواجه فريق اتحاد جدة نظيره الاتفاق، في تمام التاسعة مساء السبت القادم، على ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويخشى المدير الفني لفريق أهلي جدة ماتياس يايسله، من حصول لاعبه على الإنذار الرابع، وهو ما يجعله يغيب رسميا عن ديربي مدينة جدة والمنافس التقليدي للأهلي فريق اتحاد جدة.

ومن المقرر أن تقام المباراة، في تمام التاسعة مساء، يوم 6 أكتوبر القادم، في إطار مباريات الأسبوع التاسع بدوري روشن للمحترفين.

بينما يستعيد الأهلي المدافع عبدالباسط هندي في مباراة الاتفاق القادمة في الدوري، بعد انتهاء عقوبة إيقافه لمباراتين.

ويحتل أهلي جدة المركز السادس حاليا، بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، برصيد 15 نقطة، جمعها من 5 انتصارات وهزيمتين بينما لم يعرف طعم التعادل حتى الآن.

القنوات الناقلة لدوري روشن السعودي للمحترفين

تنقل شبكة قنوات SSC السعودية، كافة مباريات ومنافسات الموسم الجديد، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين (2023/2024).

ويضم الدوري السعودي حاليا، كوكبة كبيرة من اللاعبين العالميين الدوليين، أمثال البرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز والحارس السنغالي إدواردو ميندي.

بينما يضم النصر الثنائي قائد منتخب البرتغال السابق كريستيانو رونالدو والسنغالي الدولي ساديو ماني، أما اتحاد جدة يتواجد بين صفوفه الفرنسي الدولي كريم بنزيما، أما الهلال فلديها البرازيلي الدولي نيمار، والحارس المغربي الدولي ياسين بونو.

أما الخليج، يتواجد بين صفوفه مهاجم الأهلي السابق والمنتخب الوطني الأول محمد شريف.