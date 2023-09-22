تشكيل مباراة أهلى جدة والنصر بالدورى السعودى

أعلن ماتياس يايسله المدير الفني لـ"أهلي جدة"، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة النصر، بدوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة أهلي جدة والنصر السعودي بدوري روشن للمحترفين

ومن المقرر أن يواجه أهلي جدة نظيره النصر السعودي، بعد قليل، على ستاد جامعة الملك سعود، في إطار مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن للمحترفين.

وشهد تشكيل أهلي جدة الأساسي قيادة الثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز، خط هجوم الفريق، إضافة للحارس السنغالي إدواردو ميندي.

تشكيل أهلي جدة لمواجهة النصر بدوري روشن للمحترفين

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدواردو ميندي.

خط الدفاع: علي المجرشي، ميريح ديميرال، إيجور إيبانيز، بسام الحريجي.

خط الوسط: جابري فييجا، فرانك كيسي، محمد المجحد.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو، آلان ماكسيمين، رياض محرز.

ويحتل أهلي جدة المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، برصيد 15 نقطة، حصدها من 5 انتصارات وهزيمة يتيمة، بينما لم يعرف طعم التعادل حتى الآن.

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والنصر بدوري روشن للمحترفين

تنقل مباراة أهلي جدة والنصر السعودي، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، المالك الحصري والرسمي لكافة مباريات الدوري السعودي للمحترفين "روشن" هذا الموسم (2023 /2024).

تشكيل النصر لمواجهة أهلي جدة بدوري روشن للمحترفين

بينما جاء تشكيل النصر، بقيادة مديره الفني البرتغالي لويس كاسترو، على النحو التالي:

ويقود خط هجوم العالمي، البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني.

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام- أليكس تيليس- إيميريك لابورت- علي لاجامي.

خط الوسط: عبد الله الخيبري- أوتافيو- مارسيليو بروزوفيتش- تاليسكا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو- ساديو ماني.

ويحتل فريق النصر المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن، برصيد 12 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وهزيمتين، بينما لم يعرف طعم التعادل حتى الآن.