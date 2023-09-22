أهلى جدة يصطدم بـ النصر فى قمة الجولة بالدورى السعودى

تتوجه الأنظار صوب ملعب "الأول بارك"، حيث قمة منتظرة بين النصر وأهلي جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة دوري روشن للمحترفين "الدوري السعودي".

قمة تعد بالكثير من الإثارة والمتعة بين قطبين من أقطاب كرة القدم السعودية، بين النصر بقيادة نجمه الأول كريستيانو رونالدو، وكتيبة الأهلي بقيادة المدرب الألماني الشاب ماتياس يايسله، الذي سيعول على الجزائري رياض محرز ورفاقه.

ويأمل النصر في استكمال سلسلة الانتصارات في الفترة الأخيرة، بعد انتصار مهم على برسبوليس الإيراني بثنائية نظيفة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

أما أهلي جدة، فيخوض التحدي الأول أمام فريق قوي تحت قيادة يايسله، حيث يأمل جمهور "الراقي" في تحقيق الانتصار اليوم، من أجل الصعود لصدارة جدول ترتيب المسابقة.

ويحتل أهلي جدة المركز الخامس في بطولة الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يأتي النصر في المركز السادس برصيد 12 نقطة.

ويلعب الخليج بقيادة النجم المصري محمد شريف أمام الأخدود بقيادة أحمد مصطفى لاعب الإسماعيلي السابق، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يلعب الرياض ضد الفيحاء في ذات التوقيت.

ويلعب أبها خارج الديار أمام نظيره الوحدة، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذات الجولة.

وارتقى فريق اتحاد جدة لصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بفوزه على الفتح بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده لـ 18 نقطة، مستغلًا تعثر منافسه الهلال بالتعادل خارج الديار أمام ضمك الذي يلعب لصفوفه المحترف المصري طارق حامد، بهدف لكل فريق.

موعد مباراة النصر وأهلي جدة والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة النصر وأهلي جدة، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناتي SSC 1, SSC 5 السعوديتين، إضافة لتطبيق شاهد VIP