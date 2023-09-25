صفقات أندية دوري المحترفين " 4 ".. مكادي يضم لاعب الأهلي السابق

دعّمت الأندية المشاركة في دوري المحترفين صفوفها استعدادًا للنسخة الأولى من المسابقة التي تبدأ اليوم وهناك أندية قامت بعملية إحلال وتجديد شاملة منها غزل المحلة وبترول أسيوط ولافيينا ودكرنس والسكة الحديد وعلى مدى 4 حلقات تقدم "الدستور" الصفقات الكاملة لأندية دوري المحترفين.

بروكسي يتعاقد مع 12 لاعبا

نادي بروكسي تعاقد مع 12 لاعبا هم :محمود عزت مدافع سموحة السابق ومحمد باستن ومحمد حمبوزو وعمار شرف الدين لاعبي الاتصالات والغيني إبراهيما كمارا وعمارة نيمار لاعب منتخب السويس وعبد الرحمن حمدي وعمرو سنارة من سموحة ومحمد الدسوقي من فيوتشر ومحمد هشام من انبي وأحمد أشرف من الأهلي وعبد العزيز أحمد حارس إف سي زد .

18 لاعبا جديدا في راية

وتعاقد نادي راية مع 18 لاعبا هم : إسلام طارق حارس الجونة وحسام حسبو حارس بايونيرز وأشرف سيد قائد غزل المحلة ومحمد موسى حارس الانتاج الحربي ورامز زيدان وأحمد عادل من إف سي زد ومحمد هيكل لاعب منتخب السويس و خالد عبدالرازق من مستقبل وطن وعبدالعليم السيد لاعب السكة الحديد السابق و حسام عبدالواحد من إيسترن كومباني و محمد السعيد من المجد السكندري والمخضرم خالد قمر مهاجم طلائع الجيش ويوسف الدون لاعب الانتاج الحربي وطه نادي وإبراهيم سليمان من بتروجت ومحمد عرابي لاعب النصر وإبراهيم رجب من وادي دجلة وأسامة إمبابي من القناة.

مكادي يضم 15 لاعبا

وقام نادي مكادي بضم 15 لاعبا هم : محمد عصام الغندور حارس الانتاج الحربي ومحمد مصطفى حارس الجمهورية شبين وهشام عبد الحميد لاعب الاتصالات وإبراهيم بيبو لاعب بايونيرز ومؤمن عاطف لاعب القناة وشمس محارب من كفر الشيخ وإسلام رشدي لاعب دكرنس الذي سبق له اللعب للأهلي ومحمود السيد من بلدية المحلة وأحمد مندي من إيسترن كومباني وعبد الواحد عبد العزيز ومحمد علي من القناة ومحمد معوض لاعب الاتصالات وأحمد سعيد أوكا لاعب النصر للتعدين وعمر سعد أوكا لاعب الجونة مواليد 2001 وحسام الريالي لاعب وادي دجلة مواليد 2001 .

النجوم يكتفي بـ12 صفقة

وتعاقد النجوم مع 12 لاعبا هم طارق وطني من السكة الحديد وإسلام زيدان لاعب الإسماعيلي ومحمد مناع من دمنهور وأحمد حاتم من إيسترن كومباني ومحمد صالح لاعب المصري ومحمد جابر من انبي وأيمن عادل لاعب فاركو ووليد توفيق حارس المنيا والمخضرم محمد طلعت مهاجم إف سي زد وأحمد أشرف ويوسف علاء من بلدية المحلة والجابوني جيلكريست نجويما من نادي إف سي 105.