دوري المحترفين.. بتروجت يستضيف أسوان بملعب بتروسبورت

يبدأ فريق أسوان بقيادة حمدي حمدان، مشواره في بطولة دوري المحترفين بمواجهة فريق بتروجت بقيادة السيد عيد، في الرابعة من عصر اليوم الإثنين، بملعب بتروسبورت، في الأسبوع الأول من المسابقة.

صعوبة المباراة على الفريقين

البداية صعبة للفريقين، خاصة أسوان الذي رحل عنه عدد كبير من اللاعبين أمثال عمرو حسام ومحمد مصطفى ميدو والحسيني سمير وأحمد دحروج وأحمد خالد وبلال السيد ومحمد حمدي زكي والأنجولي ديلسون كاموني وماليك إيفونا وعماد فتحي وتم التعاقد مع 16 لاعبا هم: كريم مصطفى لاعب غزل المحلة ومسعد عوض حارس إيسترن كومباني الذي كان معارًا للجونة ومحمد العشري وعلي خليل من الجونة وجابر سالم من بتروجت وبلال جمال من فاركو وإبراهيم البهنسي من سمنود وحسام الصانع لاعب البنك الأهلي وأحمد أيمن مدافع حرس الحدود والمحترف الإفريقي أموس جيوبام ومحمود لوكس لاعب طامية والجامبي موسى سيساي وعلى ممدوح وصاوي مصطفى ومحمد حامد ميدو وعبد الرحمن كايد.

استعد الفريق الأسواني لدوري المحترفين بإقامة معسكر مغلق بالقاهرة بعد رحيل عبد الحميد حسن وتولي حمدي حمدان المسئولية الفنية وخاض الفريق عددا كبيرا من المباريات الودية لتحقيق التفاهم والانسجام بين اللاعبين ورفع لياقتهم البدنية.

في المقابل يسعى فريق بتروجت الذي طال غيابه في دوري المظاليم لبداية قوية بعدما دعم صفوفه بضم 11 لاعبا هم : محمد الخضري لاعب الزمالك ومحمود حمدي الونش حارس منتخب السويس وأحمد بحبح لاعب الاتصالات وحامد حمدان من المجد السكندري وكامل كابوريا ومصطفى سلطان وأحمد الصعيدي ثلاثي إف سي زد وفارس رضا وحاتم جميل ومحمود حمودة لاعبى المقاولون ومروان النجار مدافع بروكسي الذي سبق له اللعب للاتحاد السكندري.

يدير المباراة أحمد ناجي ويساعده محمد مصطفى إسماعيل ومحمد طارق منير ومعهم إسلام أبو شنب حكما رابعا .