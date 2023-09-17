الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تردد اون تايم سبورت hd وجدول مباريات دوري افريقيا

اون تايم سبورت
اون تايم سبورت

ترتفع معدلات البحث عن تردد اون تايم سبورت hd على القمر الصناعي نايل للاستمتاع بمشاهدة مختلف مباريات كرة القدم والبرامج الرياضية المميزة.

تردد اون تايم سبورت hd

نعرض في التقرير تردد اون تايم سبورت hd  وابرز البرامج التي يمكن مشاهدتها على القناة وأبرز مذيعي القناة ومباريات دوري إفريقيا اليوم. 

تردد قناة اون تايم سبورت hd على القمر الصناعي نايل سات 

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة اون تايم سبورت hd على القمر الصناعي نايل سات 

تردد القناة: 12303.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة اون تايم سبورت hd على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم في الجولة الخامسة

مواعيد مباريات اليوم السبت 16-9-2023 والقنوات الناقلة

أبرز برامج قناة أون تايم سبورت hd

جمهور الثالثة

دقيقه 60

كل الملاعب

أون سبورت

ملاعب الأبطال

مونديال مصر

ستاد مصر

ملعب أون تايم

مساء أون تايم

مذيعين قناة أون تايم سبورت hd

مدحت شلبي

أحمد شوبير

سيف زاهر

محمود بدراوي

إبراهيم عبد الجواد

تامر صقر

كريم خطاب

كريم رمزي

شيما صابر

ميرهان عمر

أميرة جمال

يحيي حمزة

إبراهيم فايق

 

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2.. نتيجة قرعة الدوري

"أون تايم سبورتس" تذيع مباراة أرتا سولار والزمالك فى كأس الكونفدرالية

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم 

آرمى باتريوريتيك - رواندا ضد بيراميدز 

 الساعة 4 عصرا

يونياو دو سونجو ضد بيترو أتلتيكو 

 أنجولا- الساعة 4 عصرا

بولتس - مالاوي ضد مازيمبي

 الساعة 4 عصرا

جوانينغ  جالاكسي - بوتسوانا ضد اورلاندو بيراتس 

  الساعة 4 عصرا

ميدياما - غانا ضد حوريا 

 الساعة 6 مساء

هافيا كوناكري - غينيا ضد الوداد الرياضي 

 الساعة 7 مساء

دوان - بوركينا فاسو ضد الترجي الرياضي 

 الساعة 7 مساء

 

بريميرو دي اوجوستو - أنجولا ضد الهلال 

 الساعة 7 مساء

بو رانجرس - سيراليون ضد شباب رياضي بلوزداد 

الساعة 7 مساء

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-9-2023 والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-9-2023 والقنوات الناقلة

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