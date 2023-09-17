تردد اون تايم سبورت hd وجدول مباريات دوري افريقيا

ترتفع معدلات البحث عن تردد اون تايم سبورت hd على القمر الصناعي نايل للاستمتاع بمشاهدة مختلف مباريات كرة القدم والبرامج الرياضية المميزة.

تردد اون تايم سبورت hd

نعرض في التقرير تردد اون تايم سبورت hd وابرز البرامج التي يمكن مشاهدتها على القناة وأبرز مذيعي القناة ومباريات دوري إفريقيا اليوم.

تردد قناة اون تايم سبورت hd على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة اون تايم سبورت hd على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12303.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة اون تايم سبورت hd على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أبرز برامج قناة أون تايم سبورت hd

جمهور الثالثة

دقيقه 60

كل الملاعب

أون سبورت

ملاعب الأبطال

مونديال مصر

ستاد مصر

ملعب أون تايم

مساء أون تايم

مذيعين قناة أون تايم سبورت hd

مدحت شلبي

أحمد شوبير

سيف زاهر

محمود بدراوي

إبراهيم عبد الجواد

تامر صقر

كريم خطاب

كريم رمزي

شيما صابر

ميرهان عمر

أميرة جمال

يحيي حمزة

إبراهيم فايق

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم

آرمى باتريوريتيك - رواندا ضد بيراميدز

الساعة 4 عصرا

يونياو دو سونجو ضد بيترو أتلتيكو

أنجولا- الساعة 4 عصرا

بولتس - مالاوي ضد مازيمبي

الساعة 4 عصرا

جوانينغ جالاكسي - بوتسوانا ضد اورلاندو بيراتس

الساعة 4 عصرا

ميدياما - غانا ضد حوريا

الساعة 6 مساء

هافيا كوناكري - غينيا ضد الوداد الرياضي

الساعة 7 مساء

دوان - بوركينا فاسو ضد الترجي الرياضي

الساعة 7 مساء

بريميرو دي اوجوستو - أنجولا ضد الهلال

الساعة 7 مساء

بو رانجرس - سيراليون ضد شباب رياضي بلوزداد

الساعة 7 مساء