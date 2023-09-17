مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-9-2023 والقنوات الناقلة
من الموضوعات التي تهم قطاع كبير هي معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بالمنافسة بين الفرق المفضلة.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-9-2023 والقنوات الناقلة
نعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-9-2023 والقنوات الناقلة، وتردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بورنموث × تشيلسي
16:00 مساء
beIN Sports
إيفرتون × آرسنال
18:30 مساء
beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
هايدنهايم × فيردر بريمن
16:30 مساء
beIN Sports
دار مشتات × بوروسيا مونشنجلادباخ
18:30 مساء
beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
خيتافي × أوساسونا
15 مساء
beIN Sports
فياريال × ألميريا
17:15مساء
beIN Sports
إشبيلية × لاس بالماس
19:30مساء
beIN Sports
ريال مدريد × ريال سوسيداد
22 مساء
beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
كالياري × أودينيزي
13:30 مساء
AD SPORTS
فروسينوني × ساسولو
16:00 مساء
AD SPORTS
مونزا × ليتشي
16:00 مساء
AD SPORTS
فيورنتينا × أتالانتا
19:00 مساء
AD SPORTS
روما × إمبولي
21:45 مساء
AD SPORTS
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
لوريان × موناكو
14:00 مساء
beIN Sports
ستراسبورج × مونبلييه
16:00 مساء
beIN Sports
كليرمون فوت × نانت
16:00 مساء
beIN Sports
ستاد ريمس× ستاد بريست
16:00 مساء
beIN Sports
مارسيليا × تولوز
18:05 مساء
beIN Sports
ليون × لوهافر
21:45 مساء
beIN Sports
ترددات القنوات الرياضية 2023
تردد قناة AD Sports 1 HD على القمر الصناعي نايل سات
التردد: 12091.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
معامل تصحيح الخط5/6.
الجودة: HD
تردد قناة AD Sports 2 SD
التردد: 12226.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
الجودة: SD.
تردد قناة بي ان سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات
التردد: 12264.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
تصحيح الخطأ: 3/2.
تردد قناة بي إن سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات
التردد: 12245.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 4/3.