من الموضوعات التي تهم قطاع كبير هي معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بالمنافسة بين الفرق المفضلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-9-2023 والقنوات الناقلة

نعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-9-2023 والقنوات الناقلة، وتردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بورنموث × تشيلسي

16:00 مساء

beIN Sports

إيفرتون × آرسنال

18:30 مساء

beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

هايدنهايم × فيردر بريمن

16:30 مساء

beIN Sports

دار مشتات × بوروسيا مونشنجلادباخ

18:30 مساء

beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي × أوساسونا

15 مساء

beIN Sports

فياريال × ألميريا

17:15مساء

beIN Sports

إشبيلية × لاس بالماس

19:30مساء

beIN Sports

ريال مدريد × ريال سوسيداد

22 مساء

beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري × أودينيزي

13:30 مساء

AD SPORTS

فروسينوني × ساسولو

16:00 مساء

AD SPORTS

مونزا × ليتشي

16:00 مساء

AD SPORTS

فيورنتينا × أتالانتا

19:00 مساء

AD SPORTS

روما × إمبولي

21:45 مساء

AD SPORTS

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لوريان × موناكو

14:00 مساء

beIN Sports

ستراسبورج × مونبلييه

16:00 مساء

beIN Sports

كليرمون فوت × نانت

16:00 مساء

beIN Sports

ستاد ريمس× ستاد بريست

16:00 مساء

beIN Sports

مارسيليا × تولوز

18:05 مساء

beIN Sports

ليون × لوهافر

21:45 مساء

beIN Sports

ترددات القنوات الرياضية 2023

تردد قناة AD Sports 1 HD على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخط5/6.

الجودة: HD

تردد قناة AD Sports 2 SD

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD.

تردد قناة بي ان سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12264.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي إن سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.