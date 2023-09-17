الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-9-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد المباريات
مواعيد المباريات

من الموضوعات التي تهم قطاع كبير هي معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بالمنافسة بين الفرق المفضلة.

 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-9-2023 والقنوات الناقلة

 

نعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-9-2023 والقنوات الناقلة، وتردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات. 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بورنموث × تشيلسي 

 16:00 مساء 

 beIN Sports

إيفرتون × آرسنال 

 18:30 مساء 

 beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

هايدنهايم × فيردر بريمن 

16:30 مساء 

 beIN Sports

 

دار مشتات × بوروسيا مونشنجلادباخ 

 18:30 مساء 

 beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي × أوساسونا 

 15 مساء 

beIN Sports

 

فياريال × ألميريا 

17:15مساء 

beIN Sports

 

إشبيلية × لاس بالماس 

 19:30مساء

 beIN Sports

 

ريال مدريد × ريال سوسيداد 

 22 مساء 

 beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

 

كالياري × أودينيزي 

 13:30 مساء 

 AD SPORTS

 

فروسينوني × ساسولو 

 16:00 مساء 

 AD SPORTS

 

مونزا × ليتشي 

 16:00 مساء 

 AD SPORTS

 

فيورنتينا × أتالانتا 

 19:00 مساء 

 AD SPORTS

 

روما × إمبولي 

 21:45 مساء 

 AD SPORTS

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لوريان × موناكو 

 14:00 مساء 

 beIN Sports

 

ستراسبورج × مونبلييه 

 16:00 مساء 

 beIN Sports

 

كليرمون فوت × نانت 

 16:00 مساء 

 beIN Sports

 

ستاد ريمس× ستاد بريست 

 16:00 مساء 

 beIN Sports

 

مارسيليا × تولوز 

 18:05 مساء 

 beIN Sports

 

ليون × لوهافر 

21:45 مساء 

 beIN Sports

 

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ترددات القنوات الرياضية 2023 

 

تردد قناة  AD Sports 1 HD على القمر الصناعي نايل سات 

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخط5/6.

الجودة: HD

تردد قناة  AD Sports 2 SD

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة:  SD.

تردد قناة بي ان سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات 

التردد: 12264.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي إن سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

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موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الجولة الأولى من الدوري

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إدارة فيوتشر تساند الزمالك في مباراة أرتا سولار

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