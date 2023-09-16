الزمالك يكشف سبب استبعاد عمر جابر من مباراة أرتا سولار

‏كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سببب استبعاد عمر جابر لاعب الأبيض من قائمة الفريق لخوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها بعد قليل في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأكد محمد أسامة، أن استبعاد عمر جابر جاء بسبب تعرضه لنزلة برد قوية خلال الساعات الماضية.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن اللاعب يخضع لبرنامج علاجي خاص، وتم وضعه تحت الملاحظة حتي التعافي بشكل نهائي.‏

تشكيل الزمالك أمام أرتا سولار فى الكونفيدرالية

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا ".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبدالشافي ومصطفى الزناري ومحمد طارق وعمرو السيسي ومحمد أشرف"روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وناصر منسي.

حضور الجالية

‏يتواجد عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية في تنزانيا بملعب عزام، قبل المواجهة المرتقبة بين الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية. وحضرت مجموعة من الجماهير المتواجدة في تنزانيا بصحبة أعضاء ومسئولي السفارة المصرية من أجل مؤازرة الزمالك في مباراته أمام أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها في الرابعة عصر اليوم.

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب عزام استعدادا لخوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفيدرالية، والمقرر لها في الرابعة عصر اليوم السبت.

وحرص السفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا وإسلام جلال القنصل المصري، وأحمد جمال سكرتير ثاني السفارة، وباقي أعضاء السفارة على مرافقة بعثة الفريق منذ تحركها من فندق الإقامة حتى الوصول لملعب المباراة.

وتفقد اللاعبون أرضية ملعب عزام قبل بدء عمليات الإحماء استعدادا للقاء المرتقب أمام بطل جيبوتي.