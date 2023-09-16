السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إدارة فيوتشر تساند الزمالك في مباراة أرتا سولار

الزمالك
الزمالك

حرص أيمن منصور نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر على التواجد بملعب عزام في تنزانيا، لمؤازرة الأبيض في مباراته أمام أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

وحضر بصحبة أيمن منصور، كل من علاء ميهوب مدير الكرة و هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة أرتا سولار في كأس الكونفدرالية الأفريقية

ويضم تشكيل الزمالك لخوض اللقاء كل من: 

 حراسة المرمى : محمد صبحي 

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا ".

خط الهجوم :  مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي ومصطفى الزناري ومحمد طارق  وعمرو السيسي ومحمد أشرف"روقا" وسيد عبد الله "نيمار" و ناصر منسي.

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تشكيل الزمالك.. أوباما وشيكابالا يقودان الهجوم أمام أرتا سولار فى الكونفيدرالية

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الجالية المصرية تساند فريق الزمالك أمام أرتا سولار في الكونفدرالية

غياب عمر جابر

‏كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سببب استبعاد عمر جابر لاعب الأبيض من قائمة الفريق لخوض  مباراة  أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها بعد قليل في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

وأكد محمد أسامة أن استبعاد عمر جابر جاء بسبب تعرضة لنزلة برد قوية خلال الساعات الماضية . 

و أضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب يخضع لبرنامج علاجي خاص و تم وضعة تحت الملاحظة حتي التعافي بشكل نهائي.‏

حضور الجالية

‏يتواجد عدد كبير من أعضاء  الجالية  المصرية في تنزانيا بملعب عزام ، قبل المواجهة المرتقبة بين الزمالك و أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور ال٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.  و حضرت مجموعة من الجماهير المتواجدة في تنزانيا بصحبة أعضاء ومسؤولي السفارة المصرية من أجل مؤازرة الزمالك  في مباراته أمام ارتا سولار الجيبوتي

الزمالك ملعب عزام تنزانيا مودرن فيوتشر نادي مودرن فيوتشر أرتا سولار

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