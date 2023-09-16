الجالية المصرية تساند فريق الزمالك أمام أرتا سولار في الكونفدرالية

‏يتواجد عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية في تنزانيا بملعب عزام ، قبل المواجهة المرتقبة بين الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور ال٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحضرت مجموعة من الجماهير المتواجدة في تنزانيا بصحبة أعضاء ومسؤولي السفارة المصرية من أجل مؤازرة الزمالك في مباراته أمام ارتا سولار الجيبوتي المقرر لها في الرابعة عصر اليوم.

تشكيل الزمالك

ويضم تشكيل الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا ".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي.

إصابة عمر جابر

‏كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سببب استبعاد عمر جابر لاعب الأبيض من قائمة الفريق لخوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها بعد قليل في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد محمد أسامة أن استبعاد عمر جابر جاء بسبب تعرضة لنزلة برد قوية خلال الساعات الماضية .

و أضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب يخضع لبرنامج علاجي خاص و تم وضعة تحت الملاحظة حتي التعافي بشكل نهائي.‏

وصول الحافلة

وحرص السفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا وإسلام جلال القنصل المصري، و أحمد جمال سكرتير ثاني السفارة ، وباقي أعضاء السفارة على مرافقة بعثة الفريق منذ تحركها من فندق الإقامة حتى الوصول لملعب المباراة.

وتفقد اللاعبون أرضية ملعب عزام قبل بدء عمليات الإحماء استعدادا للقاء المرتقب أمام بطل جيبوتي.