السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الجالية المصرية تساند فريق الزمالك أمام أرتا سولار في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

‏يتواجد عدد كبير من أعضاء  الجالية المصرية في تنزانيا بملعب عزام ، قبل المواجهة المرتقبة بين الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور ال٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

وحضرت مجموعة من الجماهير المتواجدة في تنزانيا بصحبة أعضاء ومسؤولي السفارة المصرية من أجل مؤازرة الزمالك  في مباراته أمام ارتا سولار الجيبوتي المقرر لها في الرابعة عصر اليوم.   

تشكيل الزمالك

ويضم تشكيل الزمالك لخوض اللقاء كل من: 

 حراسة المرمى : محمد صبحي 

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا ".

خط الهجوم :  مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي.

إصابة عمر جابر

‏كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سببب استبعاد عمر جابر لاعب الأبيض من قائمة الفريق لخوض  مباراة  أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها بعد قليل في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

وأكد محمد أسامة أن استبعاد عمر جابر جاء بسبب تعرضة لنزلة برد قوية خلال الساعات الماضية . 

و أضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب يخضع لبرنامج علاجي خاص و تم وضعة تحت الملاحظة حتي التعافي بشكل نهائي.‏

وصول الحافلة

وحرص  السفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا وإسلام جلال القنصل المصري، و أحمد جمال سكرتير ثاني السفارة ، وباقي أعضاء السفارة على مرافقة بعثة الفريق منذ تحركها من فندق الإقامة حتى الوصول لملعب المباراة.

وتفقد اللاعبون أرضية ملعب عزام قبل بدء عمليات الإحماء استعدادا للقاء المرتقب أمام بطل جيبوتي.

الزمالك أرتا سولار الجيبوتي كأس الكونفدرالية الإفريقية الكونفدرالية الافريقية تنزانيا

الأكثر قراءة

"أرجو قبول شرحى وحجتى".. الرئيس السيسى يكشف تفاصيل أزمة قطع الكهرباء

الرئيس السيسى يوجه بزيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة لـ4 آلاف جنيه

الرئيس السيسى يوجه بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لـ600 جنيه

الرئيس السيسى يعلن حزمة من القرارات لتخفيف أعباء الظروف الاقتصادية عن كاهل المواطنين

نص كلمة الرئيس السيسى خلال زيارته لبنى سويف

الإسعاف والطوارئ الليبى لـ"الدستور": فرق الإنقاذ المصرية تواصل انتشال الجثث وإنقاذ الضحايا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات