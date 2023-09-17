مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة أرسنال ضد إيفرتون، ومباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني، ومباراة نانت، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري مصطفى محمد، ضد كليرمون فوت 63 في الدوري الفرنسي.

بينما يبدأ فريق بيراميدز مشواره في دوري أبطال أفريقيا عندما يحل ضيفًا على نظيره آرمى باتريوريتيك، بطل رواندا، فى دور الـ32، وكذلك فيوتشر الذي سيواجه سينجيدا بيج ستارز بطل تنزانيا في الكونفدرالية الإفريقية.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

- آرمى باتريوريتيك – رواندا × بيراميدز – مصر: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- يونياو دو سونجو – موزمبيق × بيترو أتلتيكو – أنجولا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- بولتس – مالاوي × مازيمبي - جمهورية الكونغو: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- جوانينغ جالاكسي – بوتسوانا × اورلاندو بيراتس - جنوب أفريقيا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- ميدياما – غانا × حوريا – غينيا: في تمام الساعة السادسة مساءً

- هافيا كوناكري – غينيا × الوداد الرياضي – المغرب: في تمام الساعة السابعة مساءً

- دوان - بوركينا فاسو × الترجي الرياضي – تونس: في تمام الساعة السابعة مساءً

- بريميرو دي اوجوستو – أنجولا × الهلال – السودان: في تمام الساعة السابعة مساءً

- بو رانجرس – سيراليون × شباب رياضي بلوزداد – الجزائر: في تمام الساعة السابعة مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الكونفدرالية الأفريقية

- باهاردار – إثيوبيا × النادي الإفريقي – تونس: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا

- سينجيدا بيج ستارز – تنزانيا × فيوتشر – مصر: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

- بورنموث × تشيلسي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- إيفرتون × أرسنال: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- خيتافي × أوساسونا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- فياريال × ألميريا: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- إشبيلية × لاس بالماس: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- ريال مدريد × ريال سوسييداد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- كالياري × أودينيزي: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- فروسينوني × ساسولو: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- مونزا × ليتشي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2

- فيورنتينا × أتلانتا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- روما × إمبولي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- هايدنهايم × فيردر بريمن: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- دارمشتات 98 × بروسيا مونشنجلادباخ: في الساعة السادسة والنصف مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- لوريان × موناكو: في تمام الساعة الثانية ظهرًا

- ستراسبورج × مونبلييه: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- كليرمون فوت 63 × نانت: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD Xtra 1

- ستاد ريمس × ستاد بريست: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- مارسيليا × تولوز: في تمام الساعة السادسة مساءً

- ليون × لوهافر: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.