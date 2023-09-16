السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يعالج أخطاء مباراة السوبر قبل انطلاق بطولة الدوري

مارسيل كولر
مارسيل كولر

يحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على علاج الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون في مباراة السوبر الأفريقي.

وكان الأهلي قد خسر مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف السعودية.

سجل الهدف زين الدين بلعيد قائد فريق اتحاد العاصمة في الدقيقة 43 من الشوط الأول.

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الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة المصري

بدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة الدوري موسم 2023-2024.

ويسعى كولر لعلاج بعض الأخطاء التي وقعت في مباراة السوبر الإفريقي من أجل تفاديها في الفترة المقبلة.

ويعقد كولر محاضرات فنية مع لاعبي الأهلي لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال المباراة.

ويتدرب الأهلي في مدينة الطائف اليوم على أن تعود البعثة في الساعات الأولى صباح غد الأحد إلى القاهرة عقب خسارة السوبر الإفريقي.

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كولر يطلب من معاونيه توفير وديات المصري

طلب مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، من معاونيه توفير بعض المباريات الودية التي خاضها فريق المصري للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الفريقين في الجولة الأولى.

ويأمل المدرب السويسري في مصالحة جماهير الأهلي من خلال الفوز على المصري وحصد أول 3 نقاط في المسابقة.

وتقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب في بداية مشوار الفريقين ببطولة الدوري.

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